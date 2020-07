Segundo estímulo: lo que tiene que suceder para que se aprueben cheques de $ 1,200

WASHINGTON (NEXSTAR) – Los republicanos de la Casa Blanca y el Senado no pudieron llegar a un acuerdo el jueves para presentar un paquete de ayuda de coronavirus que incluirá otra ronda de pagos directos a los estadounidenses .

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, esperaba presentar su paquete legislativo para que comiencen las negociaciones, pero los obstáculos impidieron que eso sucediera.

Lo que está en discusión en el plan de ayuda GOP esperado de $ 1 billón sigue siendo cómo manejar los beneficios de desempleo vencidos para unos 30 millones de estadounidenses, la ubicación del edificio de la Oficina Federal de Investigaciones en el centro de Washington y otros asuntos.

No está en cuestión: pagos directos a los estadounidenses.

El presidente Donald Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y McConnell estuvieron de acuerdo en que debería haber otra ronda de pagos directos de $ 1,200 a la mayoría de los estadounidenses a un costo cercano a los $ 300 mil millones. Y aunque quedan obstáculos para aprobar el plan de McConnell, parece haber poca oposición a esta parte del paquete.

En un discurso el jueves, McConnell confirmó que su propuesta incluiría cheques junto con ayuda para escuelas, dinero para pruebas, cambios a las reglas de asistencia de desempleo, más dinero para pequeñas empresas y un escudo de responsabilidad civil para proteger a las empresas y escuelas de demandas relacionadas con coronavirus, según a The Washington Post.

Se espera que la propuesta de McConnell, probablemente llamada CARES II , se lance el lunes, según nuestra corresponsal de Washington DC, Raquel Martin.

Además de que Trump y los senadores republicanos están en desacuerdo sobre las prioridades, los demócratas argumentan que las propuestas republicanas no serán suficientes para detener la crisis de salud, reabrir las escuelas y proporcionar la cantidad de ayuda necesaria para los estadounidenses desempleados.

Algunos republicanos no están entusiasmados con el precio de $ 1 billón.

“No voy a votar por eso si es solo un montón de gasto en temas aleatorios para intereses especiales. No voy a votar por los rescates … Si no se enfoca en los trabajos y realmente hace que las personas vuelvan a trabajar, no votaré por ello ”, el senador republicano por Missouri Josh Hawley

El senador de Iowa Joni Ernst, también republicano, dice que es más flexible.

“Creo que (la cifra en dólares) es algo por lo que siempre deberíamos preocuparnos, pero también tenemos que considerar la vida y la seguridad”, dijo Ernst.

La madrugada del jueves, supimos que la Casa Blanca rechazó un intento de reducir los impuestos sobre la nómina de la Seguridad Social, cediendo a la oposición a la idea entre los principales aliados del Senado.

“No estará en la factura base”, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, hablando en CNBC sobre el recorte de impuestos sobre la nómina.

Los demócratas de la Cámara de Representantes previamente rechazaron la Ley HEROES , un proyecto de ley de $ 3 billones que incluía $ 275 mil millones para pruebas y pago de riesgos para trabajadores de la salud, y $ 1 trillón para gobiernos estatales y locales. Fue aprobado en mayo e incluyó otra ronda de cheques de $ 1,200 para adultos y niños estadounidenses. Los republicanos argumentaron que el precio era demasiado alto e inmediatamente comenzaron a presionar por su propio plan.

Associated Press contribuyó a este informe.