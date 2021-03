Segundo día en el sitio emergente de vacunación de Ruskin transcurre sin problemas; no se necesitan citas

RUSKIN, Fla. (WFLA) – Cada vez más sitios de vacunación de FEMA están apareciendo en todo el área de Tampa Bay. El viernes fue el segundo día para la ubicación de Ruskin en Hillsborough Community College.

Las personas que esperaban en el sitio dijeron que las cosas salieron bastante bien. Muchos agradecieron tener esta opción emergente.

“He estado llamando para hacer una reserva en línea. Es casi imposible hacer eso”, dijo Ulises Varela.

En este sitio de FEMA, no se necesita una cita, por lo que Varela no dudó en unirse a esta larga fila con muchos otros.

“Cueste lo que cueste … No me molesta en absoluto”, dijo.

Este sitio satélite está destinado a brindar acceso a la vacuna a diferentes partes de la comunidad. Aún debe estar incluido en una de las categorías enumeradas para recibir la vacuna: 65 años o más, personal de atención médica, personas extremadamente vulnerables al virus, así como maestros, fuerzas del orden y bomberos de 50 años en adelante.

“Un amigo me dijo que viniera a este lugar y mostrara mis papeles”, dijo Varela.

Espera sentirse más seguro una vez que reciba los tiros.

Esta ubicación de Ruskin no es la única en funcionamiento. El Departamento de Salud del Condado de Hillsborough tiene otro sitio de vacunación en Tampa Greyhound Track. Los líderes del condado le dijeron a 8 On Your Side que había muy pocas personas allí el viernes, por lo que están alentando a las personas a que también pasen por ese lugar.

El sitio de Ruskin estará abierto hasta el 14 de marzo. Cualquiera que califique puede caminar y hacer fila.