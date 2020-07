Secretario de prensa de la Casa Blanca: "La ciencia no debe obstaculizar" la reapertura de las escuelas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo durante una conferencia de prensa el jueves que “la ciencia no debe interponerse en el camino de” la reapertura total de las escuelas para el próximo año académico, y luego criticó la cobertura de sus comentarios como un “estudio de caso en sesgo mediático”.

Cuando se le preguntó sobre el mensaje del presidente Donald Trump a los padres, ya que algunas escuelas optan por conectarse completamente en las próximas semanas, McEnany dijo que “el presidente ha dicho inequívocamente que quiere que las escuelas abran”.

“Y yo estaba en el Oval hablando con él sobre eso”, dijo. “Cuando dice abierto, quiere decir abierto en su totalidad, los niños pueden asistir todos los días en su escuela. La ciencia no debe interponerse en el camino de esto”.

Agregó que Estados Unidos es un “caso atípico” entre las naciones occidentales en términos de lograr que los niños vuelvan a la escuela, y agregó que “la ciencia está de nuestro lado aquí y alentamos a las localidades y estados a simplemente seguir la ciencia y abrir nuestras escuelas”. ”

“Es muy perjudicial para nuestros hijos”, dijo. “Hay una falta de informes de abuso, hay depresiones mentales que no se abordan, ideas suicidas que no se abordan cuando los estudiantes no están en la escuela. Nuestras escuelas son extremadamente importantes, son esenciales y deben reabrir”.

