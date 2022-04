(NerdWallet) – Dado que las compañías de seguros de salud han revertido las exenciones de los costos hospitalarios relacionados con COVID-19, una hospitalización por COVID-19 podría resultar en una factura sorprendentemente alta de los proveedores de atención médica, según un estudio reciente de la Universidad de Michigan y la Universidad de Boston.

De las personas que tenían un seguro privado de marzo de 2020 a marzo de 2021 y se les facturó una hospitalización por COVID-19, el costo de bolsillo promedio fue de casi $4,000. Entre las personas con Medicare Advantage, la factura promedio fue de aproximadamente $1,600. Esto incluía atención hospitalaria y servicios médicos.

Puede ser estresante enfrentar una factura médica alta por algo que está fuera de su control, especialmente si un caso de COVID-19 le impidió trabajar por un tiempo o lo dejó con problemas de salud persistentes. Sin embargo, las facturas del hospital a veces pueden ajustarse o negociarse a la baja. Aquí hay algunas estrategias que puede probar.

Organice sus facturas de hospital por COVID-19

Reúna sus materiales, incluidas todas sus facturas, su tarjeta de seguro y cualquier explicación de los beneficios que haya recibido. Revise sus facturas de hospital por COVID-19 y asegúrese de reconocer todos los cargos.

“¿Recuerdas haberte hecho esa resonancia?” dice AnnMarie McIlwain, CEO de Patient Advocators en Nueva Jersey. (Los defensores de los pacientes ayudan a los clientes con los desafíos médicos, desde encontrar el tratamiento adecuado hasta manejar los problemas de facturación y seguros). “¿Realmente habló con ese gastroenterólogo? Con frecuencia hay cargos en facturas que son falsas, eso no debería estar ahí”.

También verifique dos veces que cada reclamación parezca haber sido procesada correctamente por su aseguradora. Por lo general, un reclamo procesado mostrará un descuento del plan y el monto del reclamo permitido, más cualquier pago del plan si alcanzó su deducible para el año.

“Si no ve un pago o un ajuste, existe la posibilidad de que no lo hayan presentado”, dice Jennifer Kastner, propietaria de Patient Advocacy Solutions en Georgia. Es posible que su seguro también haya denegado el reclamo, así que haga un seguimiento con su aseguradora antes de comenzar a trabajar para un ajuste de factura. Consejo nerd: una explicación de los beneficios, o EOB, es una declaración de su compañía de seguros de salud que le dice cómo está la compañía. cubriendo la atención médica que recibió. No es una factura.

Pregunte acerca de la asistencia financiera

Si está lidiando con una factura médica más alta de lo que puede manejar, llame a la oficina de facturación del hospital y pregunte si califica para asistencia financiera o alivio financiero. Esto a veces se llama asistencia caritativa.

“Lo peor que pueden decir es ‘No’”, dice Caitlin Donovan, vocera de la Fundación Defensor del Paciente, con sede en Virginia.

Si planea solicitar asistencia, necesitará algunos números financieros básicos. “En general, querrá saber cuánto gana en un año, cuánto puede pagar por año y cuánto puede pagar por adelantado”, dice Donovan.

También puede preguntar sobre un plan de pago, que le permitirá pagar la factura del hospital a lo largo del tiempo. Por lo general, estos no cobran intereses, por lo que son una mejor opción que poner un gran cargo médico en su tarjeta de crédito o pedir un préstamo. “No tendrá que preocuparse por las facturas médicas que aparecen en un informe de crédito, que no es lo que desea”, dice Donovan.

Solo asegúrese de poder manejar el pago mensual a largo plazo. “No quiere meterse en una situación en la que no puede pagar esa factura y termina yendo a colecciones, o termina tomando atajos en otras partes de su vida donde realmente no debería”, Donovan. dice.

Oferta en efectivo

Si está en condiciones de ofrecer un pago en efectivo por una parte considerable del saldo, pruébelo.

“Efectivo es una palabra que les gusta escuchar en la oficina de facturación, y si está dispuesto a pagar algo rápidamente y en efectivo, a veces le darán un porcentaje de descuento”, dice McIlwain. “Diría que un 20% [de descuento] sería un buen número para proponer”.

Dicho esto, McIlwain dice que si siente que la factura parece demasiado alta para manejarla, probablemente no esté en posición de hacer un pago del 80% del saldo.

Apelar en persona

Si está lidiando con una factura de un hospital local y necesita ayuda, vea si es posible visitar la oficina de facturación o la ventanilla de facturación.

“Es mucho más difícil no tener compasión por alguien cuando está parado frente a ti”, dice McIlwain.

Si no puede ir en persona, haga todo lo posible por mantener la calma por teléfono. Intente hacer de la persona al otro lado del teléfono su aliado en su viaje para resolver este problema. Enojarse o enfadarse es una reacción natural, pero no ayudará. “Están más inclinados a tratar de sacarte del teléfono rápidamente cuando permites que la emoción saque lo mejor de ti”, dice McIlwain.

Mantenga buenos registros

Una vez que comience este proceso, realice un seguimiento de cada paso. Escriba todo en un cuaderno o mantenga un documento digital o una hoja de cálculo con una nota sobre cada llamada telefónica, cada carta enviada y cada persona con la que habla (y lo que dice). Cuando envíe un mensaje a través de un portal para pacientes, anótelo. Cuanto mejores sean sus registros, más equipado estará para explicar cuán diligentemente ha trabajado para pagar su factura.

Otro consejo: cuando hables con la compañía de seguros, siempre pide un número de referencia.

“Estas personas reciben toneladas de llamadas al día”, dice Kastner. “Quieres tener números de referencia a los que referirte”.

Contrata ayuda si la necesitas

Puede suceder que, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pueda resolver una factura médica agobiante o que le resulte demasiado abrumadora. Un defensor del paciente puede ser capaz de ayudar. Esta es una persona que puede hacer llamadas telefónicas en su nombre: a sus proveedores médicos, al hospital, a su aseguradora y a cualquier otra parte que pueda estar involucrada. Por lo general, los defensores de los pacientes tienen experiencia en áreas como atención médica, seguros y facturación médica.

Los precios pueden variar por esto. Algunas organizaciones cobran una tarifa fija, mientras que otras cobran un porcentaje de lo que le ahorran. La Fundación del Defensor del Paciente es gratuita para los pacientes que tienen una condición de salud grave o crónica.

“Uno de los problemas con todo el sistema es que estamos hablando de personas que están enfermas, que están cansadas y que se enfrentan a nuevos diagnósticos”, dice Donovan. “Y les estamos pidiendo que hagan mucho trabajo. Por lo tanto, siempre es una buena idea pedir ayuda, ya sea que un miembro de la familia esté en la llamada telefónica o pedirle ayuda a un profesional”.