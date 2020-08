Se abre un sitio de prueba móvil para trabajadores agrícolas migrantes en el condado de Hillsborough

DOVER, Fla. (WFLA) —Los trabajadores agrícolas migrantes pasan largos días en el campo, cuidando y recogiendo la comida que va a nuestras mesas. Muchos de estos hombres y mujeres no tienen seguro médico y no pueden permitirse faltar al trabajo. Muchos de ellos están aquí con visas de trabajo y la mayoría vive con otros miembros de la familia en una casa pequeña. Se les considera una población vulnerable que no siempre tiene acceso a pruebas u otros recursos durante la pandemia de coronavirus.

Afortunadamente, el Departamento de Salud del Condado de Hillsborough está estableciendo un sitio de prueba móvil para los trabajadores agrícolas el viernes. Los líderes comunitarios dicen que es importante que se atienda a las poblaciones vulnerables.

“Si te preocupas por la comida en tu mesa, tendrás que preocuparte por quienes la cultivan. Muy simple. La salud y el bienestar de esas familias y esas personas que cultivan la tierra, que cultivan los alimentos que comemos, si no están saludables, nosotros tampoco lo estaremos “, dijo Liz Gutiérrez de Enterprising Latinas.

Organizaciones como Enterprising Latinas y Colectivo Arbol están trabajando para difundir la conciencia sobre las pruebas que están disponibles en el condado de Hillsborough. Quieren que todos sepan que todavía pueden hacerse la prueba sin importar su situación.

“Hay mucha desinformación por ahí, así que es importante que las organizaciones locales, la gente local, ya sea los agricultores, los agricultores u organizaciones comunitarias estén ahí afuera diciéndoles a la gente que está bien. Es para todos”, dijo Ileana Cintron de Enterprising Latinas.

El sitio de prueba móvil en el condado de Hillsborough estará abierto los viernes de 9 am a 12 pm Está ubicado en 3412 McIntosh Rd. en Dover.

Las pruebas son gratuitas y se anima a todos a asistir. Los funcionarios de salud están pidiendo a todos los trabajadores agrícolas que pasen en automóvil, se hagan la prueba y sus resultados deberían estar disponibles en tres a cinco días.

