Se abre el sitio de prueba COVID-19 en el campo Tropicana para manejar la creciente demanda

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – A medida que la demanda de pruebas COVID-19 continúa creciendo, se abre un nuevo sitio de recolección de pruebas COVID-19 en Tropicana Field en el centro de San Petersburgo.

Los autos se alinearon el lunes más de una hora antes de que se abriera el sitio.

Durante la semana del 29 de junio, el sitio operará de lunes a jueves de 7 a.m. a 11 a.m. y estará cerrado el viernes 3 de julio, en cumplimiento del Día de la Independencia. En las semanas siguientes, el sitio funcionaría de lunes a viernes de 8 a 11 a.m.

El sitio es administrado por BayCare Health en colaboración con el condado y la ciudad.

“Trabajando juntos dentro de nuestra comunidad local es cómo nos pondremos al otro lado de esta pandemia global”, dijo el alcalde de San Petersburgo, Rick Kriseman. “Con socios públicos y privados, ampliaremos el acceso a las pruebas, lo cual es fundamental para superar esto”. virus. Mi agradecimiento a todos nuestros socios por todo lo que están haciendo por la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos “.

La ubicación se abre una semana después de que BayCare cerró su sitio de recolección de pruebas de manejo de Pinellas en el complejo de oficinas Carillon en el norte de San Petersburgo. El sitio, que había operado durante 14 semanas, vio la demanda triplicarse en una semana, causando problemas de tráfico a las empresas vecinas y probando más de 700 en sus últimos dos días de operación.

“Las pruebas son un arma importante en la lucha contra COVID-19”, dijo el Dr. UIyee Choe, director del Departamento de Salud de Florida en el condado de Pinellas. “Todos los involucrados están comprometidos con la salud pública y saben que es importante que tengamos esta capacidad de prueba”.

El sitio de autoservicio utilizará el lote 2, en el lado oeste del estadio, en la calle 16 sur. Se les indicará a los automóviles que ingresen al sitio de acceso directo desde una entrada en 3rd Avenue South, que está al oeste de la calle 16.

Solo se ofrecerán 350 pruebas diarias en el sitio de Tropicana.

Las pruebas son para personas que tienen síntomas, así como para trabajadores de la salud y socorristas.

Se recomienda a los pacientes que traigan una referencia de un proveedor médico y aquellos que no lo hagan serán evaluados según las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las pruebas se realizarán por orden de llegada con un límite diario basado en los suministros. Debido a los continuos desafíos con los suministros de prueba de COVID-19, los socios evaluarán regularmente las líneas de suministro y ajustarán las operaciones según sea necesario.

BayCare también opera sitios de autoservicio en los condados de Polk y Pasco y está apoyando un sitio de autoservicio en el estadio Raymond James en Tampa que también es una asociación entre el gobierno y los proveedores de atención médica.

ÚLTIMAS HISTORIAS: