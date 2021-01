Royal Caribbean suspende los viajes hasta abril

PORT CANAVERAL, Florida (WESH) —Royal Caribbean anunció que suspenderá todos los viajes hasta el 30 de abril.

Royal Caribbean International citó la seguridad de sus invitados y el bienestar de la tripulación como su principal prioridad para la suspensión continua.

La suspensión excluirá los viajes a bordo del Quantum of the Seas en Singapur y el Spectrum of the Seas en China. Sin embargo, los viajes en el Spectrum of the Sea se suspenderán del 15 al 28 de febrero.

Royal Caribbean dijo que tiene planes de reanudar nuevas operaciones en mayo.

La industria de los cruceros ha estado planeando su regreso para 2021.

“Puede que no vuelva a ser como antes hasta dentro de dos años. No va a volver como se cerró ”, dijo el capitán John Murry, director ejecutivo de Port Canaveral.

Sin embargo, hay un gran optimismo que la gente todavía quiere viajar.

Un informe de una Asociación de la Industria de Cruceros dice que el 66% de los pasajeros de cruceros experimentados están dispuestos a viajar de nuevo en un año. La industria está gastando $ 24 mil millones en nuevos barcos y ya ha realizado 200 viajes seguros en todo el mundo desde julio pasado.

ÚLTIMAS NOTICIAS DE WFLA.COM: