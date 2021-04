Residentes de Florida mayores de 16 años elegibles para recibir la vacuna Pfizer a partir del lunes

INDIANAPOLIS (AP) - Funcionarios de salud en Indiana dijeron el sábado que están investigando si alguien estuvo expuesto al COVID-19 por residentes de Alabama luego de la muerte el viernes por la noche de un fanático de Crimson Tide que estaba en Indianápolis para el Torneo de la NCAA el fin de semana pasado.

Luke Ratliff, un estudiante de Alabama de 23 años, murió después de una breve enfermedad, dijo su padre, Bryan Ratliff, a The Tuscaloosa News. El periódico, citando múltiples fuentes que no identificó, informó que Ratliff murió por complicaciones relacionadas con COVID-19. El anciano Ratliff no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios el sábado por The Associated Press.