Residentes de Florida informan problemas para hacerse la prueba de coronavirus a medida que aumentan los casos

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – A medida que Florida continúa reportando cifras altas diarias en casos de coronavirus, más personas quieren o necesitan hacerse una prueba COVID-19. En algunos casos, el aumento de la demanda dificulta incluso programar una cita.

8 On Your Side continúa exponiendo problemas de prueba.

Los conductores se alinearon frente a un sitio de prueba del condado de Pinellas el lunes por la mañana. Un día antes, en el condado de Sarasota, los servicios de emergencia tuitearon que el sitio de prueba estatal en el centro comercial Mall of University Town Center había alcanzado su capacidad máxima.

Angelina St. Jean vive en Brandon en el condado de Hillsborough.

“Conseguir la cita fue difícil”, dijo St. Jean.

St. Jean dijo que le tomó dos días y medio solo programar una prueba COVID-19.

“Llamé a mi médico de cabecera y me dijo ‘oye, también tenemos problemas … han cerrado algunos de los sitios que recomendamos a nuestros pacientes que visiten'”, dijo St. Jean. “Así que llamé a la atención de urgencia y me dijeron que tenía que hacer una cita y que no cumplía con los criterios”.

8 On Your Side ha escuchado acerca de las diferentes barreras de prueba en toda la región de Tampa Bay. Pero en los últimos días, ha habido más quejas sobre el condado de Hillsborough.

8 On Your Side no pudo comunicarse con el centro de llamadas del condado el lunes por la mañana para programar una cita.

En Facebook, el condado publicó el siguiente mensaje:

” Como muchos residentes llaman al (813) 272-5900 para crear una reserva de prueba COVID-19, nuestras líneas telefónicas están alcanzando su capacidad. En este caso, las personas que llaman recibirán un mensaje pidiéndole que intente su llamada nuevamente más adelante. Además, las personas que llaman pueden experimentar retrasos en el audio cuando se conectan con agentes en el equipo de programación de pruebas. A medida que nuestro equipo trabaja para expandir nuestra capacidad de recepción de llamadas, agradecemos su paciencia y le pedimos disculpas por cualquier inconveniente “.

La comisionada Kimberly Overman representa el séptimo distrito del condado. Ella dice que el mayor volumen de llamadas es los lunes y jueves por la mañana.

El condado está trabajando rápidamente para solucionar los problemas con el centro de llamadas.

“Sé que están contratando personas adicionales, han redistribuido a los empleados del condado de otras áreas del condado para responder las llamadas”, dijo el comisionado Overman. “No significa darse por vencido, es muy importante que te hagas la prueba”.

Los funcionarios de salud pública están instando a los floridanos a hacerse la prueba para contener este virus.

Al final, St. Jean pudo hacerse una prueba en su farmacia local. Actualmente está esperando sus resultados.

Si tiene problemas para configurar una prueba de coronavirus, envíe un correo electrónico al periodista de investigación Mahsa Saeidi a MSaeidi@WFLA.com