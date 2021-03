Recibí la vacuna COVID-19. Ahora, ¿qué puedo hacer con seguridad?

PALM HARBOR, Florida (WESH) - El gobernador Ron DeSantis habló en Palm Harbor el miércoles por la tarde sobre la dosis única de Johnson & Johnson, y agregó que los envíos se han topado con un inconveniente.

"No tenemos más J&J en el futuro previsible durante las próximas dos o tres semanas. No estamos anticipando ningún nuevo J&J, y no sé cuál es el problema", dijo DeSantis. "Si has estado esperando a J&J y tienes la oportunidad de conseguir un Pfizer o un Moderna, te recomiendo que compres el Pfizer o el Moderna si puedes hacerlo, porque no puedo garantizar que J&J vaya estar disponible."