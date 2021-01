QUIÉN: 'No es correcto' vacunar a los jóvenes antes que a los viejos

GINEBRA —El director de la Organización Mundial de la Salud dice que “no está bien” que los adultos más jóvenes y sanos de los países ricos se vacunen contra el COVID-19 antes que las personas mayores de los países más pobres.

El director general Tedros Adhanom Ghebreyesus inauguró la reunión de la junta ejecutiva de la OMS, que duró una semana, prácticamente desde su sede en Ginebra, el lunes lamentando que solo se hayan proporcionado 25 dosis de vacuna en un solo país pobre, mientras que se han administrado más de 39 millones de dosis. administrado en casi 50 naciones más ricas.

“Solo se han administrado 25 dosis en un país de ingresos más bajos, no 25 millones, no 25,000, solo 25. Tengo que ser franco”, dijo Tedros. No especificó el país.

No obstante, Tedros, un etíope que se hace llamar por su nombre de pila, elogió el logro científico detrás del lanzamiento de vacunas menos de un año después de que estalló la pandemia en China, donde ahora se ha desplegado un equipo respaldado por la OMS para investigar los orígenes del coronavirus.

“Las vacunas son la inyección en el brazo que todos necesitamos, literal y figurativamente”, dijo. “Pero ahora nos enfrentamos al peligro real de que, aunque las vacunas traen esperanza a algunos, se convierten en otro ladrillo en el muro de la desigualdad entre el mundo de los que tienen y los que no tienen”.

En algunas de sus palabras públicas más duras contra los fabricantes de vacunas, Tedros volvió a criticar los “acuerdos bilaterales” entre compañías farmacéuticas y países que perjudican la capacidad del programa COVAX, respaldado por la OMS, que tiene como objetivo llevar las vacunas a todos los países según las necesidades.

“La mayoría de los fabricantes han priorizado la aprobación regulatoria en los países ricos, donde las ganancias son más altas, en lugar de enviar” datos a la OMS, dijo, para que pueda aprobar vacunas para un uso más amplio.

PARÍS – Francia inició el lunes una campaña para vacunar a las personas mayores de 75 años contra el coronavirus, ya que su número de muertos superó los 70.000 durante el fin de semana.

Existe una preocupación creciente de que los retrasos en la entrega de la vacuna Pfizer-BioNTech puedan obstaculizar el impulso para vacunar en Francia y más allá. Las autoridades francesas ya han sido criticadas por la lentitud del país en la entrega de tiros, especialmente en comparación con Gran Bretaña, Alemania e Italia.

Las autoridades sanitarias francesas han estado preocupadas por las encuestas que muestran que la mayoría de los franceses desconfían de las vacunas contra el COVID 19, por lo que es posible que se hayan sorprendido por la cantidad de personas que se han inscrito para recibir vacunas, reservadas para los mayores de 75 años o con un alto riesgo de salud.

La agencia de salud informó que más de 500,000 citas programadas para la primera de las dos inyecciones hasta el 14 de febrero han abrumado su sistema. Un sitio de Internet creado como otra forma de concertar citas para vacunas recibía hasta 20.000 conexiones por minuto, dijo la agencia.

BRUSELAS – La nueva variante de COVID-19 detectada por primera vez en Gran Bretaña ahora está comenzando a afianzarse en Bélgica, dicen las autoridades, con casos reportados en varias escuelas del norte además de un brote en un hogar de ancianos.

“La variante se ha asentado en nuestro país”, dijo a la red HLN el virólogo preeminente Marc Van Ranst. “Como en otras naciones, está ganando terreno”.

La ciudad de Houthulst en el noroeste de Bélgica se disparó a la cima de la tasa de infección del país con 1.207 casos por cada 100.000 en los últimos 14 días después de que un aumento en los casos en un hogar de ancianos este año dejó más de 100 personas infectadas. Las pruebas mostraron que la nueva variante era la culpable.

En el área de Amberes, dos escuelas informaron casos durante el fin de semana y cerraron el lunes durante una semana debido a la nueva variante. Las autoridades dijeron que los estudiantes, maestros y sus familias deberían estar en cuarentena durante diez días.

Bélgica se ha visto particularmente afectada por la pandemia, con 20.435 muertes confirmadas.

LONDRES – Gran Bretaña expandirá el despliegue de su programa de vacuna contra el coronavirus al ofrecer inyecciones a las personas mayores de 70 años en áreas donde las personas consideradas más vulnerables ya han recibido su primera dosis.

Más de 3,8 millones de personas en todo el Reino Unido, más del 5% de la población, ya han recibido su primera dosis de vacuna.

La fase inicial del programa de vacunación se ha centrado en los grupos más vulnerables: los mayores de 80 años, los residentes en hogares de ancianos y sus cuidadores y el personal de los hospitales.

Gran Bretaña también está abriendo otros 10 centros de vacunación masiva esta semana. Y un programa piloto para proporcionar vacunas las 24 horas comenzará en los hospitales de Londres a fines de enero.

El ministro de vacunas de Gran Bretaña, Nadhim Zahawi, dijo que las franjas horarias normales durante el día funcionan “mucho más convenientemente” para las personas mayores de 80 años, pero que las citas nocturnas pueden ser más prácticas para las personas de grupos de menor edad.

Gran Bretaña, que tiene el número más alto de muertes relacionadas con virus en Europa con casi 90.000, tiene como objetivo haber ofrecido una primera dosis de vacuna a los cuatro grupos considerados más vulnerables al COVID-19 a mediados de febrero.

BERLÍN – El aeropuerto de Frankfurt, el más transitado de Alemania y uno de los principales centros de Europa, vio caer el número de pasajeros a su nivel más bajo en más de tres décadas el año pasado debido a la pandemia de coronavirus.

El operador Fraport dijo el lunes que el aeropuerto manejó unos 18,8 millones de pasajeros en 2020, un 73,4% menos que el año anterior. El CEO de Fraport, Stefan Schulte, dijo que “el volumen de pasajeros cayó a un nivel visto por última vez en 1984”.

Pero dijo que el tráfico de carga alcanzó casi el mismo nivel que en 2019, a pesar de la pérdida de capacidad en las bodegas de los aviones de pasajeros.

Schulte dijo que Fraport espera que el tráfico de pasajeros “repunte notablemente” en el segundo semestre de este año, ya que las vacunas conducen al levantamiento de las restricciones de viaje. Pero dijo que seguirá siendo un “año difícil” y se espera que el número de pasajeros en Frankfurt en 2021 alcance solo del 35 al 45% del nivel de 2019.

BERLÍN – El ministro de Salud de Alemania dice que el país intensificará su monitoreo de las variantes del coronavirus en medio de la preocupación de que alguna versión mutante podría propagarse más rápido o causar una enfermedad más grave.

Jens Spahn dijo a los periodistas en Berlín el lunes que ordenó a los laboratorios que secuenciaran el genoma del 5% de las muestras positivas, o hasta el 10% si el número de casos disminuye.

Spahn señaló que Gran Bretaña, donde el año pasado se detectó por primera vez una variante aparentemente más contagiosa, tiene una red de vigilancia muy sólida.

Los funcionarios alemanes han expresado su preocupación por el fuerte aumento de casos en Gran Bretaña e Irlanda en las últimas semanas.

La agencia de control de enfermedades de Alemania dijo que hubo 7.141 casos recién confirmados y 214 muertes en el país durante el último día, aunque las cifras informadas durante el fin de semana a menudo son incompletas.

BEIJING – Una provincia china que lidia con un aumento en los casos de coronavirus está restableciendo estrictas restricciones a bodas, funerales y otras reuniones familiares, amenazando a los infractores con cargos criminales.

El aviso del tribunal superior de la provincia de Hebei no dio detalles, pero dijo que ahora se están regulando todos los tipos de reuniones sociales para evitar una mayor propagación del virus.

Hebei ha tenido uno de los brotes más graves de China en meses y se produce en medio de medidas para frenar la propagación durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar de febrero.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos que no viajen, ordenaron el cierre de las escuelas una semana antes y realizaron pruebas a gran escala.

Hebei registró otros 54 casos en las últimas 24 horas, dijo el lunes la Comisión Nacional de Salud, mientras que la provincia norteña de Jilin reportó 30 casos y Heilongjiang más al norte reportó siete.

Beijing tuvo dos nuevos casos y la mayoría de los edificios y complejos de viviendas ahora requieren prueba de una prueba de coronavirus negativa para ingresar.

TEL AVIV, Israel – El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dice que los Emiratos Árabes Unidos han decidido suspender las exenciones de visa para los israelíes en medio de un creciente número de casos de coronavirus.

La medida hará que sea más difícil para los israelíes volar a los Emiratos Árabes Unidos, donde han viajado en masa recientemente. Los dos países establecieron vínculos el año pasado y, hasta hace poco, Emiratos Árabes Unidos era uno de los pocos países a los que los israelíes podían viajar sin tener que ponerse en cuarentena durante dos semanas.

Pero ambos países han visto aumentar sus infecciones por coronavirus en las últimas semanas, lo que provocó el cambio en los requisitos de viaje.

Dubái se ha mantenido abierto a los turistas extranjeros que llegaron por decenas de miles para celebrar las fiestas y el Año Nuevo en los Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó que los casos de coronavirus aumentaran a nuevas alturas. Los Emiratos Árabes Unidos rompieron su récord diario de infecciones durante seis días consecutivos durante la última semana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo el lunes que después del cambio, se requerirán visas de entrada a cada país para los emiratíes e israelíes que viajen hasta julio.

ISLAMABAD – Pakistán ha comenzado a reabrir escuelas en fases después de aproximadamente dos meses de cierre a pesar de un aumento constante de infecciones y muertes por el coronavirus.

Con máscaras, los niños ingresaron a las escuelas el lunes con una sonrisa en sus rostros, mientras los maestros les daban la bienvenida a sus clases.

Para reducir la propagación del virus, los estudiantes se mantienen a distancia en las aulas.

El ministro de Educación, Shafqat Mahmood, deseó buena suerte a los estudiantes que regresan a sus clases.

Pakistán ha reportado 10.997 muertes por coronavirus entre 521.211 casos desde febrero, cuando se detectó el primer caso en el país.

TEL AVIV, Israel – Israel dice que ha registrado más de 4.000 muertes por coronavirus desde que comenzó la pandemia mientras continúa luchando contra un brote en espiral.

El Ministerio de Salud dijo el lunes que han muerto 4,005 personas desde el inicio de la pandemia. El sombrío hito se produce cuando Israel se encuentra en su tercer cierre a nivel nacional, con escuelas, tiendas, centros comerciales y otros negocios no esenciales cerrados hasta al menos el final de esta semana. Los números de casos diarios han seguido aumentando a pesar del bloqueo, que se endureció la semana pasada y podría prorrogarse.

El cierre se produce cuando Israel ha desatado una rápida campaña de vacunación, con unos 2 millones de personas, o más de uno de cada cinco israelíes, que ya han recibido la primera dosis de la vacuna.

El país ha identificado más de 550.000 casos totales de virus.

MANILA, Filipinas – Las infecciones por coronavirus en Filipinas han superado los 500.000 en un nuevo hito desolador, y el gobierno enfrenta críticas por no lanzar de inmediato un programa de vacunación en medio de una lucha mundial por las vacunas COVID-19.

El Departamento de Salud informó el domingo 1.895 nuevas infecciones, lo que eleva los casos confirmados de coronavirus en el país a 500.577, el segundo más alto en el sudeste asiático.

Filipinas ha estado negociando con siete empresas occidentales y chinas para asegurar las vacunas, pero el esfuerzo ha estado plagado de incertidumbres y confusión.

BRATISLAVA, Eslovaquia – Eslovaquia está lanzando un proyecto para hacer pruebas del coronavirus a casi todos los ciudadanos en nueve días.

El gobierno espera que las pruebas a nivel nacional aceleren la recuperación de la última ola de infecciones, hagan posible que los estudiantes regresen a la escuela en febrero, ayuden al sistema de salud y alivien las restricciones que dañan la economía.

La prueba a nivel nacional está programada para comenzar el lunes y se completará el 26 de enero. No es obligatoria, pero todas las personas que quieran ir a trabajar deberán tener una prueba negativa para el coronavirus a partir del 27 de enero.

Eslovaquia entró en un duro bloqueo antes de Navidad que incluye un toque de queda las 24 horas.

Las excepciones incluyen viajes necesarios para trabajar, hacer negocios o ver médicos. Las personas también pueden realizar las compras necesarias en las tiendas más cercanas a sus hogares.

Cerca de 3.500 personas han muerto por el virus en el país de 5,4 millones.

RÍO DE JANEIRO – El regulador de salud de Brasil aprobó el domingo el uso urgente de las vacunas contra el coronavirus fabricadas por Sinovac y AstraZeneca, lo que permite que la nación más grande de América Latina comience un programa de inmunización que ha estado sujeto a meses de demoras y disputas políticas.

Brasil tiene actualmente 6 millones de dosis de la vacuna CoronaVac de Sinovac listas para distribuir en los próximos días, y está esperando la llegada de otros 2 millones de dosis de la vacuna fabricada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford asociada.

El sábado por la noche, el regulador de salud Anvisa rechazó una solicitud de uso de una vacuna rusa llamada Sputnik V, presentada por la empresa brasileña União Química. Anvisa dijo que no evaluó la aplicación porque no cumplía con los requisitos mínimos para iniciar un análisis.

La vacunación en Brasil comienza más tarde que en países vecinos como Argentina y Chile a pesar de un sólido sistema de salud pública y décadas de experiencia con campañas de inmunización. El proceso para presentar y aprobar las vacunas COVID-19 estuvo plagado de conflictos, ya que los aliados del presidente Jair Bolsonaro buscaron poner en duda la eficacia de la vacuna Sinovac respaldada por su rival político, el gobernador del estado de Sao Paulo, João Doria.

WASHINGTON – El jefe de gabinete entrante de la Casa Blanca, Ron Klain, dice que la pandemia de coronavirus empeorará antes de mejorar, proyectando otras 100,000 muertes por COVID-19 en las primeras cinco semanas de la administración del presidente electo Joe Biden.

En declaraciones al “Estado de la Unión” de CNN, Klain dijo que Biden estaba heredando una situación desesperada, y dijo que incluso con las vacunas, “Va a tomar un tiempo cambiar esto”.

Biden se ha fijado el objetivo de inyectar 100 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus en sus primeros 100 días en el cargo, un objetivo que Klain dijo que estaban en camino de cumplir.

Klain agregó que creía que había suficiente suministro del par de vacunas que actualmente reciben la aprobación de emergencia para garantizar que quienes hayan recibido su primera inyección reciban la segunda requerida.