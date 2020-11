¿Qué tan pronto podría recibir l Florida la vacuna de COVID-19?

TAMPA, Fla. (WFLA) — Después de las noticias esperanzadoras del fabricante de medicamentos Pfizer, es posible que se pregunte qué tan pronto podrá recibir una vacuna contra el coronavirus. 8 On Your Side está recibiendo respuestas sobre el plan de implementación de vacunas de Florida.

Los expertos le dicen a 8 On Your Side, a partir de ahora, no podrá recibir una vacuna de Pfizer durante muchos meses a menos que sea parte de un grupo de riesgo.

Mientras los floridanos debaten si quieren o no tomar la vacuna contra el coronavirus, el estado está revelando su plan de vacunación COVID-19.

Según el último borrador , las primeras dosis limitadas se destinan a los trabajadores de la salud, los residentes de cuidados a largo plazo y los socorristas. Al igual que con las pruebas, también se les da prioridad a los adultos mayores y aquellos con mayor riesgo de complicaciones por COVID.

Con el tiempo, las vacunas estarán disponibles para el público en general en los sitios administrados por el estado y / o el condado.

“Es emocionante ver lo que podemos hacer cuando todos ponemos nuestras mentes juntas”, dijo el Dr. Michael Teng.

Teng, virólogo de la USF y profesor asociado de medicina, cree que no se producirá una amplia distribución hasta finales del próximo año.

“Parece que es una vacuna realmente eficaz”, dijo Teng. “Siempre quieres ver el resultado final, esto está en el medio”.

Mahsa Saeidi de News Channel 8 preguntó cómo Florida puede prepararse para la vacuna.

“El único problema aquí con la vacuna Pfizer BioNTech”, dijo Teng, “… requiere refrigeración ultra baja, por lo que no será tan fácil de distribuir”.

Los requisitos de almacenamiento pueden limitar inicialmente dónde puede obtener la inyección. Teng dice que los congeladores especializados generalmente solo se encuentran en hospitales y laboratorios.

Pero la pregunta del millón de dólares: ¿es seguro tomar la vacuna una vez aprobada?

Teng cree que la FDA no se está saltando pasos, equilibrando la seguridad con la urgencia.

“Las autorizaciones de uso de emergencia, como sabemos por esta pandemia, pueden retirarse cuando se demuestra que no son correctas”, dijo Teng. “Vamos rápido y, por necesidad, vamos rápido”.

Tenemos los primeros datos de Pfizer. Los expertos dicen que si los resultados a largo plazo muestran que esta vacuna tiene una efectividad superior al 90%, sería notable.

Por el contrario, la vacuna contra la gripe solo tiene una eficacia de entre un 40 y un 60 por ciento.

