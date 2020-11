¿Qué sucederá con los beneficios federales por desempleo atrapados en el atraso de FL DEO cuando la Ley CARES expire en semanas?

TAMPA, Fla. (WFLA) – Una mujer de Ruskin dice que todavía no puede cobrar los beneficios de desempleo que solicitó hace meses, una historia que 8 On Your Side sigue escuchando una y otra vez.

La agencia de desempleo del estado admite que todavía está eliminando el retraso debido a la avalancha de reclamos creados por la pandemia, pero ¿hay un punto en el que simplemente es demasiado tarde?

“Están impidiendo que muchas personas sobrevivan”, dijo Rhonda Crowson, quien solicitó el desempleo por primera vez en abril después de perder su trabajo en el metro de Ruskin.

Los trabajos eran escasos y la EPOC de Crowson la hizo dudar aún más sobre estar rodeada de personas durante la pandemia de coronavirus. Su solicitud finalmente fue procesada en junio, pero sus beneficios permanecen en suspenso y ha estado viviendo en la calle.

“He aplicado cada trimestre, he hecho todo lo que ellos querían que hiciera”, dijo Crowson. Ella afirma que los empleados del Departamento de Oportunidades Económicas habían asegurado previamente que vería su dinero “en una semana”.

Crowson se acercó a 8 On Your Side en busca de ayuda, una de las docenas de solicitantes de las que hemos tenido noticias en las últimas semanas. Muchos, incluido Crowson, no califican para los beneficios estatales tradicionales, sino para los fondos de Asistencia por desempleo pandémico creados por la Ley CARES que luego paga el DEO de Florida. Algunas personas también están esperando semanas que incluyeron el bono federal semanal de $ 600, conocido como Compensación por desempleo pandémico federal.

Por ley, el dinero de la Ley CARES que no se distribuya el día del año debe devolverse al gobierno federal.

Entonces, ¿qué sucede con los $ 14,000 en beneficios que Crowson dice que se le deben, así como con cualquier otra reclamación atrasada, si no se arreglan a tiempo?

No es claro. Un portavoz de la DEO le dice a 8 On Your Side que lo están investigando.

Mientras tanto, Crowson dice que está buscando un milagro.

“Lo necesito”, dijo. “He estado viviendo en las calles, pero ciertamente hay otras personas también. Todos necesitamos la ayuda que creo que merecemos”.