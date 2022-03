(NEXSTAR) – Con el surgimiento de la variante BA.2 de COVID-19, una subvariante de ómicron que también se llama ómicron sigiloso, ¿las personas que contrajeron el virus en la última ola son susceptibles nuevamente?

Las primeras investigaciones indican que no es probable que la subvariante vuelva a infectar a la mayoría de las personas que acaban de contraer ómicron en esta reciente ola de casos, pero es posible.

Un estudio de 2 millones de personas en Dinamarca realizado entre noviembre y febrero encontró 187 casos de reinfección. De esos 187 casos, 47 eran personas que tenían la variante BA.1 y luego contrajeron la variante BA.2.

Según Healthline, la mayoría de las personas en el estudio que contrajeron ambas subvariantes de ómicron eran jóvenes y no estaban vacunadas. No tenían casos graves.

El estudio aún no ha sido revisado por pares.

Eric Feigl-Ding, epidemiólogo y exinvestigador de Harvard, emitió una advertencia en Twitter en febrero, citando otros estudios preliminares que mostraban que la protección de ómicron contra la reinfección no dura mucho.

“Nuestros resultados sugieren que la inmunidad inducida por ómicron puede no ser suficiente para prevenir la infección de otra variante más patógena, en caso de que surja en el futuro”, tuiteó, citando el estudio.

Puede parecer contradictorio, pero las personas que solo tuvieron un caso leve de ómicron la primera vez también pueden tener más probabilidades de volver a tenerlo.

“Si tuvo una infección leve, no obtuvo una respuesta inmunológica muy buena y se expone nuevamente con una gran dosis del virus, definitivamente es posible”, el Dr. Stanley Weiss, profesor de la Escuela de Medicina de Rutgers New Jersey le dijo a Yahoo.

Sin embargo, debido a que existe tanta similitud entre las dos subvariantes de ómicron, muchas personas infectadas en el aumento invernal más reciente podrían estar protegidas a corto plazo.

“Creo que [reinfection] es poco probable porque hay tanta similitud compartida [between the two types] que las diferencias menores probablemente no sean suficientes para permitirle evadir la inmunidad al omicron”, dijo el Dr. Daniel Kuritzkes, jefe de Brigham and Women’s. División de enfermedades infecciosas del hospital, en una entrevista con WBTS el mes pasado.

Al igual que con otras variantes, cualquier protección adicional que obtenga de una infección reciente por ómicron también se desvanece con el tiempo. Alrededor de dos tercios de los infectados con ómicron en el Reino Unido eran personas que habían contraído la variante alfa o delta en oleadas anteriores de COVID, encontró un estudio del Imperial College London.

“Sospecho que con el tiempo, sí, probablemente puedas volver a infectarte. Pero aún no tenemos esos datos porque ómicron solo existe desde octubre/noviembre”, dijo a KHOU el Dr. Amesh Adalja, académico principal de John Hopkins.

La protección de las vacunas COVID es más confiable , dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Una persona completamente vacunada que tuvo una infección avanzada está mejor protegida contra futuras infecciones , encontró un estudio reciente de los CDC.

Las personas vacunadas y reforzadas también tenían muchas menos probabilidades de tener síntomas graves asociados con una infección por omicrones.

La subvariante BA.2 representa alrededor del 23% de los casos de COVID-19 en los EE. UU., según la última estimación de los CDC. Los epidemiólogos señalan que su presencia se ha duplicado cada semana.