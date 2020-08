¿Puede contraer COVID-19 por el humo de segunda mano?

CONDADO DE ORANGE, Florida (WESH) – Una nueva investigación sugiere que el coronavirus se puede propagar a través del humo de segunda mano. Un médico de Florida Central examinó el reclamo.

El Dr. Herman Gatzambide es un especialista pulmonar en cuidados intensivos en Health Central Hospital – Orlando Health en Ocoee.

Se especializa en enfermedad pulmonar avanzada, trasplantes de pulmón y ha estado en la primera línea de esta pandemia desde el primer día.

Gatzambide dice que el COVID-19 se transmite por gotitas respiratorias y esas gotitas pueden atacar la nariz, los ojos o la boca.

Gatzambide dice que piense en las gotas como balas de cañón, y para un fumador la respiración es profunda, la exhalación es contundente.

“Entonces sus balas de cañón tienen más peso, casi como más pólvora negra, por lo que si es de 6 pies en pasivo, podría ser de 10 o 12 pies para alguien que está fumando”, dijo Gatzambide. “¿El humo en sí mismo es portador del virus? la respuesta es no, pero justo detrás del humo están las gotitas respiratorias que está liberando y está liberando con esfuerzo porque está tratando pasiva y activamente de exhalar ese aire “.

Lo mismo ocurre con el vapeo.

“Si tiene COVID, esas gotitas estarán completamente cubiertas con ese virus COVID, y cuando exhale ese vaporizador, con el aire del vaporizador liberará una cantidad significativa de gotitas respiratorias”, dijo Gatzambide.

En la UCI, Gatzambide usa un protector facial y una máscara.

“Y si lo llevo puesto, lo recomiendo, pero tiene que ser el protector facial completo, no solo gafas, no solo algo que va alrededor, no solo anteojos, estoy hablando de un protector facial completo”, dijo Gatzambide.

Advierte que si puedes oler el humo, estás demasiado cerca.

“Si camino a tu lado y dices que el perfume huele increíble, tú y yo estábamos lo suficientemente cerca para que obtengas mi COVID-19. ¿Por qué? Porque si puedes oler mi perfume, estás lo suficientemente cerca como para tomar mis gotitas ”, dijo Gatzambide.

