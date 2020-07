Presidente del sindicato de maestros de Florida: "No queremos ser la placa de Petri para Estados Unidos"

TAMPA, Florida (WFLA) – El presidente del sindicato de maestros más grande de Florida dice que no podrán hacer su trabajo hasta que el estado tenga un mejor manejo de la crisis del coronavirus.

El presidente de la Asociación de Educación de Florida, Fedrick Ingram, apareció en el Today Show el martes por la mañana después de que el sindicato presentó una demanda para impedir que las escuelas vuelvan a abrir el próximo mes.

La demanda busca anular un mandato estatal para que todas las escuelas regresen al aula en agosto, pero no busca anular ningún plan de reapertura local. La demanda nombra a varios educadores que corren el riesgo de complicaciones graves con COVID-19.

“Tenemos más de 23,000 niños que han sido evaluados y dieron positivo por coronavirus, que no es un número insignificante, con una tasa de positividad del 13.4 por ciento”. Dijo Ingram. “Cualquier persona sensata le diría que tenemos que bajar la tasa de positividad, y no sabemos cuáles serán las consecuencias cuando comience a atiborrar a cientos de miles de niños en nuestras escuelas”.

“No debemos ser la placa de Petri para Estados Unidos, de hecho, necesitamos un kit de supervivencia, necesitamos que nuestro gobierno estatal intensifique y lidere estos asuntos”, continuó Ingram.

El martes, Florida registró otras más de 100 muertes relacionadas con el coronavirus y 517 nuevas hospitalizaciones, un registro diario. Casi 370,000 personas en Florida han contraído el virus y más de 5,200 han muerto desde que comenzó el brote.

“Necesitamos tener esto bajo control, no necesitamos levantar esto como un problema para nuestras escuelas”, dijo Ingram. “No tiene sentido pensar que estamos listos para abrir ladrillo y mortero y enseñar en persona en solo dos semanas”.

El gobernador Ron DeSantis ha enfatizado que dependerá de los padres decidir si enviar a sus hijos de regreso a la escuela o hacer que aprendan en línea. Ingram no estaba totalmente de acuerdo con darles esas opciones.

“El comisionado y el gobernador dieron a nuestra comunidad en general una opción, ir a las playas, ser imprudente en los bares, ser imprudente en los restaurantes. No podemos simplemente equivocarnos en nuestras escuelas públicas”, dijo Ingram. “Dadas las circunstancias en este momento, vida o muerte, no tenemos equipo de protección personal, no tenemos educación en lo que respecta a la distancia social, de hecho, nuestras escuelas fueron construidas para la interacción social, no el distanciamiento social”.

“Simplemente no podemos hacer el trabajo bajo coacción, y no debemos temer que nuestras propias vidas regresen al edificio de una escuela”, continuó.

Ingram dijo que el sindicato ha recibido cientos de correos electrónicos de maestros que no están seguros de su futuro, diciendo que podrían jubilarse, cambiar de profesión u omitir el trabajo hasta que puedan sentirse seguros.

“El año pasado, esta misma vez, comenzamos la escuela en el estado de Florida con más de 3,000 aulas que no tenían un maestro certificado”, dijo Ingram. “Este año, esperamos que ese número sea mucho, mucho más grande, y eso es desafortunado, porque simplemente no tenemos un plan, y subfinanciamos nuestras escuelas públicas, y lo hacemos solos, y desafortunadamente, nuestro gobernador está bien. con nosotros siendo la placa de Petri para América “.

La petición del sindicato para retrasar la reapertura de la escuela ha recogido más de 20,000 firmas.

