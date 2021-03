Por qué algunos países están deteniendo la vacuna AstraZeneca

LONDRES (AP) – En los últimos días, países como Dinamarca, Irlanda y Tailandia suspendieron temporalmente el uso de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca luego de que se informara que algunas personas que recibieron una dosis desarrollaron coágulos de sangre, aunque no hay evidencia de que la inyección fuera responsable. La Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud dicen que los datos disponibles no sugieren que la vacuna haya causado los coágulos y que las personas deben continuar inmunizadas. Aquí hay un vistazo a lo que sabemos y lo que no.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Dinamarca fue el primer país en detener el uso de la vacuna AstraZeneca COVID-19 la semana pasada después de informes de coágulos de sangre en algunas personas, incluida una persona que desarrolló múltiples coágulos y murió 10 días después de recibir al menos una dosis. Las autoridades sanitarias danesas dijeron que la suspensión duraría al menos dos semanas mientras se investigaban los casos, aunque señalaron que “en la actualidad, no se puede concluir si existe un vínculo entre la vacuna y los coágulos de sangre”.

Noruega, Islandia, Bulgaria, Tailandia y Congo pronto siguieron su ejemplo. El sábado, las autoridades noruegas informaron que cuatro personas menores de 50 años que habían recibido la vacuna AstraZeneca tenían una cantidad inusualmente baja de plaquetas en sangre. Eso podría provocar un sangrado severo. El domingo, Irlanda y los Países Bajos anunciaron que también dejarían de usar la vacuna AstraZeneca temporalmente.

Las autoridades de los Países Bajos, como las de otros lugares, dijeron que la suspensión de la vacuna AstraZeneca era estrictamente preventiva.

“Siempre debemos pecar de cautelosos, por eso es sensato presionar el botón de pausa ahora como medida de precaución”, dijo Hugo de Jonge, el ministro de Salud holandés.

Aún así, varios otros países se han quedado con la vacuna .

En respuesta a las suspensiones de su vacuna, AstraZeneca dijo que había revisado cuidadosamente los datos de 17 millones de personas que recibieron dosis en toda Europa. Dijo que no había “evidencia de un mayor riesgo” de coágulos de sangre en ningún grupo de edad o sexo en ningún país.

¿HAY ALGUNA PRUEBA DE QUE LA VACUNA ES RESPONSABLE?

No. La Agencia Europea de Medicamentos dice que “no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones”. El regulador de la UE dijo que el número de informes de coágulos de sangre en personas que recibieron la vacuna AstraZeneca no fue mayor que en aquellos que no recibieron la vacuna. Disparo.

En Gran Bretaña, donde se han administrado 11 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, más que en cualquier otro país, ha habido informes de unas 11 personas que desarrollaron coágulos de sangre después de recibir una inyección. No se demostró que ninguna fuera causada por la vacuna.

Algunos médicos señalaron que desde que se iniciaron las campañas de vacunación dando dosis a las personas más vulnerables, es más probable que las que ahora están siendo vacunadas ya tengan problemas de salud. Los expertos dicen que eso podría dificultar la determinación de si una vacuna es responsable.

¿POR QUÉ DEJARON DE VACUNAR?

Cada vez que las vacunas se implementan ampliamente, los científicos esperan que se informen algunos problemas de salud graves y muertes, simplemente porque millones de personas están recibiendo las inyecciones y se esperaría que los problemas ocurran al azar en un grupo tan grande. La gran mayoría de estos terminan sin estar conectados a la vacuna, pero debido a que las vacunas COVID-19 aún son experimentales, los científicos deben investigar todas las posibilidades de que la inyección pueda tener algunos efectos secundarios imprevistos. Las inyecciones se consideran experimentales porque las vacunas solo se desarrollaron en el último año, por lo que no hay datos a largo plazo para ninguna de ellas.

“La gente muere todos los días y tenemos más de 300 millones de personas en todo el mundo que han sido inmunizadas y que morirán por otras causas”, dijo la Dra. Mariangela Simao, subdirectora general de la OMS.

¿ES ESTA UNA PREOCUPACIÓN CON OTRAS VACUNAS COVID-19?

La EMA está examinando actualmente si las inyecciones de COVID-19 realizadas por Pfizer-BioNTech, Moderna Inc. y AstraZeneca podrían estar causando niveles bajos de plaquetas en la sangre en algunos pacientes, una afección que podría provocar hematomas y sangrado.

¿ASTRAZENECA SE HA ENCONTRADO EN OTROS PROBLEMAS?

La vacuna ha sido aprobada para su uso en adultos en más de 50 países y se ha demostrado que es segura y eficaz en investigaciones realizadas en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica. Pero ha habido preocupaciones sobre cómo se han publicado los datos de la vacuna, y algunos líderes europeos, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, han cuestionado la eficacia de la vacuna.

Gran Bretaña autorizó por primera vez la vacuna basándose en resultados parciales que sugerían que las inyecciones tenían una efectividad de alrededor del 70%. Pero esos resultados se vieron empañados por un error de fabricación que llevó a algunos participantes a recibir solo la mitad de la dosis en su primera inyección, un error que los investigadores no reconocieron de inmediato. Cuando recomendó que se autorizara la vacuna, la EMA estimó que la eficacia de la vacuna era de alrededor del 60%.

Los datos sobre si la vacuna protegía a los adultos mayores también estaban incompletos, lo que llevó a algunos países europeos a negar inicialmente la inyección a las personas mayores.

En los EE. UU., La Administración de Alimentos y Medicamentos suspendió un estudio en 30.000 estadounidenses durante seis semanas inusuales, ya que los reguladores frustrados buscaban información sobre algunos posibles efectos secundarios informados en Gran Bretaña.

“Todos los datos que hemos visto sobre la vacuna AstraZeneca sugieren que es muy segura y está evitando que las personas mueran de COVID”, dijo el Dr. Paul Hunter, profesor de medicina en la Universidad de East Anglia. “Pero esto puede ser más un problema de percepción porque cada vez que hay un problema de vacunas, escuchamos el nombre ‘AstraZeneca’ poco después ”.

Entonces, ¿qué le dicen los expertos a la gente que haga?

La OMS y la EMA, así como los reguladores en varios países, dicen que las personas deben continuar inmunizadas y que el riesgo de vacunarse supera con creces cualquier daño potencial.

“La seguridad del público siempre será lo primero”, dijo el regulador de drogas de Gran Bretaña. “La gente aún debería ir a obtener su vacuna COVID-19 cuando se le solicite”.