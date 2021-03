‘Por favor, vacúnese’: El sheriff Judd insta a los residentes del Condado Polk a vacunarse

CONDADO POLK, Fla. (WFLA) – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se unió al alguacil Grady Judd en la oficina del alguacil del condado de Polk el viernes cuando el departamento recibió su parte de la vacuna Johnson & Johnson para sus oficiales.

DeSantis anunció la semana pasada que los oficiales de policía juramentados mayores de 50 años serían los siguientes en la fila para la vacuna COVID-19, específicamente la recién autorizada Johnson & Johnson. El gobernador dijo que hay alrededor de 20.000 agentes de la ley en todo el estado mayores de 50 años, por lo que cualquier agente calificado que lo desee debería poder conseguirlo.

“Este es un primer paso realmente genial y queremos seguir haciéndolo”, dijo DeSantis. “Es emocionante poder complementar los esfuerzos que hemos estado haciendo en todas las otras vías”.

DeSantis dijo que esta semana será la mejor que hayan hecho en la entrega de tiros.

“Todo se trata de la comunidad”, intervino el alguacil Judd. “La comunidad unida puede acabar con esta pandemia poniendo armas. Nuestro gobernador ha sido fantástico durante un momento muy difícil y difícil”.

Judd elogió mucho la forma en que DeSantis ha manejado la pandemia.

“Piénselo. Él no cerró Florida, los niños están en la escuela y no vamos a sufrir como otros estados porque nuestros niños no van a perder un año de educación”, dijo el alguacil. “No vamos a tener que lidiar quizás con los efectos sociales o los efectos en la salud mental de estar solos en cuarentena”.

Judd luego agregó una rotunda súplica a los residentes del condado de Polk: “A medida que esta vacuna llegue al estado de Florida, por favor, apúntense”.

Judd dijo que cuantos más disparos salgan, más inmunidad de grupo entra en juego.

“Tengo mi oportunidad”, dijo. “Fue una cosa maravillosa.”