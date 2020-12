Nuevos casos de coronavirus del condado Polk llegan a 513 en tan solo un día mientras los líderes sopesan si deben tomar medidas

CONDADO POLK, Florida (WFLA) – La temporada navideña está trayendo una montaña rusa de tasas de positividad y un aumento de nuevos casos de coronavirus en el condado de Polk, según muestran los datos estatales .

El miércoles, el condado de Polk informó 513 nuevos casos de coronavirus, un aumento de más de 200 casos en un día.

“Sospecho que esto es un reflejo de la festividad de Acción de Gracias”, dijo el Dr. Tim Regan, médico del departamento de emergencias y presidente del Lakeland Regional Health Medical Center.

Para muchos, una tasa de positividad del 36,59% , el porcentaje de pruebas de coronavirus que muestran un resultado positivo, después de Navidad sirvió como señal de problemas.

La tasa de positividad cayó al 12,73% el miércoles. Una disminución en las pruebas administradas el día de Navidad puede haber jugado un papel en el aumento.

Aún así, el aumento se siente en todo el condado, incluso en su hospital más grande.

“El aumento en la comunidad ha resultado en un aumento de casos aquí en el centro médico. No estamos en los niveles más altos que tuvimos durante los meses de verano, pero hemos visto un aumento en los casos de pacientes hospitalizados durante el último mes ”, dijo el Dr. Regan.

Ciento treinta y cuatro pacientes con coronavirus estaban siendo tratados en Lakeland Regional Health hasta el miércoles por la mañana, según el Dr. Regan.

Ese número estuvo más cerca de 50 en el otoño. Nueve de los pacientes ahora hospitalizados están conectados a ventiladores.

“Estamos entrando en una crisis. Después de las vacaciones, puede ser un aumento repentino. Así que estoy muy preocupado por lo que estamos viendo”, dijo Don Selvage, comisionado interino de la ciudad de Lakeland.

Selvage, un ex comisionado de la ciudad, asistirá a la comisión de la ciudad de Lakeland el lunes con ojos nuevos.

Será su primera reunión desde que fue designado para ocupar el puesto vacante de Scott Franklin.

Franklin fue elegido al Congreso en noviembre . Mientras estuvo en la comisión de la ciudad, votó en contra de todos los mandatos de máscaras sometidos a votación.

Su reemplazo quiere seguir el ejemplo del presidente electo Joe Biden con una de 100 días máscara challeng correo .

“El desafío de 100 días con un comienzo y un final, creo que resonará en la mayoría de la gente. No estoy diciendo que esté en contra de un mandato, solo quiero discutirlo con mis colegas para ver qué piensan”, él dijo.

El alcalde Bill Mutz ha dicho anteriormente que volvería a introducir un mandato de máscara si el condado de Polk informara una tasa de positividad superior al 10% durante al menos 14 días.

La tasa de positividad no ha bajado del 9,63% en las últimas dos semanas.

“Estamos teniendo discusiones sobre alternativas en este momento”, dijo el miércoles. “Los números realmente nos guiarán”.

El gobernador Ron DeSantis (R-Florida) ha prohibido la aplicación local de los mandatos de máscaras, eliminando efectivamente las ordenanzas locales.

Los comisionados del condado de Polk le dicen a 8 On Your Side que no hay planes de tomar ninguna medida en todo el condado para detener la propagación.

El presidente del condado, Rick Wilson, dijo que espera que los comisionados “continúen alentando a las personas a seguir las pautas de los CDC”.

“No creo que cambiemos de rumbo de ninguna manera. Con las vacunas saliendo, esperamos que las personas sigan siendo responsables, usen su máscara, se distancien socialmente, hagan todas las cosas que se les ha dicho que hagan desde el primer día ”, Dijo el comisionado del condado Bill Braswell.

Trescientos miembros del personal de Lakeland Regional Health recibieron la vacuna Moderna hasta el miércoles, según el Dr. Regan.

El personal de las residencias de ancianos y los residentes del condado han comenzado a vacunarse.

Los técnicos de emergencias médicas y paramédicos de Polk Fire Rescue comenzarán a recibir vacunas, de forma voluntaria, el jueves.

El condado tiene 200 dosis disponibles para los socorristas, que cubrirían un tercio del departamento, según el supervisor de información pública y relaciones con los medios del condado de Polk, Jeremy Maready.

Mientras que otros condados han publicado planes para distribuir vacunas a miembros vulnerables de la comunidad, el condado de Polk todavía está en modo de planificación.

“Actualmente estamos desarrollando un plan de distribución que cumpla con los requisitos de la orden ejecutiva del gobernador lo más rápido posible. A medida que haya más dosis disponibles, trabajaremos con nuestros socios comunitarios para notificar a la comunidad cuando la vacuna esté disponible ”, escribió Nicole Riley, portavoz del Departamento de Salud de Florida en el condado de Polk.