Nuevo sitio de prueba de coronavirus de auto-servicio abrirá en el condado de Sarasota

NUEVA YORK (AP) - Baje las escaleras, no el ascensor, desde su habitación de hotel. Anime a las personas a traer su propia comida y bebidas a su comida al aire libre. Use desinfectante para manos después de realizar operaciones bancarias en un cajero automático. Llame con anticipación a restaurantes y salones de manicura para asegurarse de que el personal use cubiertas para la cara. Y sin chocar los cinco, o incluso golpes de codo, en el gimnasio.

Estos son algunos de los consejos en la tan esperada guía de los funcionarios de salud de EE. UU. Sobre cómo reducir el riesgo de infección por coronavirus para los estadounidenses que intentan una apariencia de vida normal.