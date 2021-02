A medical staff member prepares the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at Tudor Ranch in Mecca, Calif., Thursday, Jan. 21, 2021. (AP Photo/Jae C. Hong)

( KTVX ) – Robert Goldberg, profesor de historia en la Universidad de Utah, dice que su generación hizo fila para recibir las vacunas contra la polio, el sarampión y las paperas.

“No tuvimos ningún problema porque había una fe absoluta en que la ciencia estaba haciendo bien, pero creo que en los últimos 50 años ha habido un cambio decidido en eso”, dijo.

Las teorías de conspiración que rodean al COVID-19, especialmente la vacuna, están confirmando la hipótesis de Goldberg.

Es probable que muchas personas hayan oído hablar de la teoría de la conspiración del “microchip” de parientes y asociados. Incluso pueden creer en él o en una versión de él.

Según la teoría, los microchips se transfieren al cuerpo de las personas desde la vacuna COVID-19 y se utilizan para rastrearlos, pero ¿es posible? Aquí está la historia de esta teoría de la conspiración y cómo se forman esta y otras teorías.

¿De dónde vino la teoría del microchip?

James Tabery es profesor asociado de filosofía en la Universidad de Utah que ha escrito sobre las teorías de la conspiración COVID-19.

Profesor James Tabery

Él dice que la teoría de la conspiración del microchip probablemente provino de una interpretación errónea de la información de la Fundación Bill y Melinda Gates y su fuerte inversión en los esfuerzos de vacunación contra el COVID-19 en todo el mundo.

“Han invertido millones en esfuerzos de vacunación para mejorar la salud pública en todo el mundo … Bill y Melinda Gates han invertido mucho en los esfuerzos de vacunación. Otorgaron subvenciones a investigadores para encontrar mejores formas de realizar un seguimiento de la información sobre vacunación y, en particular, estaban pensando en lugares como naciones subdesarrolladas donde desea implementar operaciones de vacunación, pero la infraestructura de registros médicos electrónicos no está realmente configurada para realizar un seguimiento de todo eso “, dijo Tabery. “Desafío logístico: ¿cómo se hace un seguimiento de quién se ha vacunado cuando no se cuenta con la infraestructura electrónica para hacerlo?”

Dijo que los investigadores del MIT estudiaron el uso de un tinte invisible para realizar un seguimiento de los que han sido vacunados. Más adelante, alguien podría encender una luz o usar una aplicación de teléfono inteligente para ver si la tinta está en tu piel, dijo.

Sin embargo, dijo, esa idea nunca pasó de las pruebas con animales.

“Uno mezcla esas dos cosas y esparce un poco de paranoia y obtiene que Bill Gates quiere poner microchip a todos”, dijo.

Según Tabery, hasta ahora se han vacunado millones de personas y, si quisieran probar la teoría, podrían hacerse una exploración de cuerpo completo.



ARCHIVO – Esta fotografía de archivo de marzo de 1931 muestra ampollas de la vacuna BCG contra la tuberculosis en un laboratorio del Instituto Pasteur en París, Francia. Foto de archivo del 2 de diciembre de 1947. Los científicos están desempolvando algunas vacunas de décadas de antigüedad contra la tuberculosis y la poliomielitis para ver si pueden proporcionar una protección provisional contra COVID-19 hasta que llegue una vacuna más precisa. (Foto AP / Alfred Eisenstaedt)

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del domingo 28 de agosto de 2016, un funcionario de salud administra una vacuna contra la polio a niños en un campamento para personas desplazadas por extremistas islamistas en Maiduguri, Nigeria. La pandemia de coronavirus está interrumpiendo la inmunización contra enfermedades como el sarampión, la poliomielitis y el cólera que podrían poner en riesgo la vida de casi 80 millones de niños, según un nuevo análisis del viernes 22 de mayo de 2020 de la Organización Mundial de la Salud y sus socios. (Foto AP / Sunday Alamba, Archivo)



Tami Jeffries, RN, prepara la primera dosis disponible localmente de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en el Hospital Mary Washington en Fredericksburg, Virginia, el martes 15 de diciembre de 2020 (Mike Morones / The Free Lance-Star vía AP )

Una enfermera prepara una jeringa con la vacuna Moderna COVID-19 durante el lanzamiento nacional de la vacunación del personal hospitalario en el sitio de Etterbeek-Ixelles de los hospitales Iris Sud en Bruselas, el lunes 18 de enero de 2021 (Stephanie Lecocq, Pool Foto vía AP)

Goldberg, autor de “Enemies Within: The Culture of Conspiracy in Modern America”, ha escrito y dado charlas sobre teorías y movimientos de conspiración. Dijo que la teoría del microchip también podría haber surgido como resultado de un malentendido.

“Hay chips en el exterior de las jeringas que se usan para distribuir la vacuna que está debajo de la etiqueta, y se supone que estos chips rastrean el uso de la vacuna”, dijo.

La declaración de Goldberg cuenta con el respaldo del Departamento de Defensa de EE. UU., Que otorgó un contrato a ApiJect, una empresa que produce jeringas precargadas para la vacuna COVID-19 .

Profesor Robert A. Goldberg

El sitio web de ApiJect muestra la anatomía de la jeringa, que podría incluir un chip NFC debajo de la etiqueta del medicamento en la jeringa. Este chip es puramente para rastrear el uso de la vacuna , no para rastrear a las personas que han recibido la vacuna.

Jenny Johnson, oficial de información pública del Departamento de Salud de Utah, dijo que no hay absolutamente ninguna verdad en la teoría de la conspiración del microchip.

“Los rumores y la desinformación como esta son extremadamente peligrosos. Sabemos exactamente lo que se incluye en las vacunas. Cualquiera puede encontrar esa información también en el sitio web de la FDA. Tenemos los ingredientes de cada vacuna enumerados aquí “, dijo Johnson. “Las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas. Busque fuentes de información creíbles para tomar decisiones sobre las vacunas”.

Goldberg dijo que personas como Bill Gates y George Soros pueden ser vistas por algunos como “maestros títeres” y temen que una élite global esté tratando de controlarnos para ganar poder y riqueza. Dijo que esto también ha sucedido históricamente.

Tabery agregó que con COVID-19, escuchamos sobre teorías de conspiración que rodean a las torres 5G, Anthony Fauci, Bill Gates y George Soros.

“La alineación de los culpables es interminable … Hay algo intrigante en la posibilidad de que estas personas poderosas estén detrás de escena o que los titiriteros nos engañen a todos, y creo que también hay algo atractivo en estar del lado de realmente saber lo que está pasando … eso es atractivo, la idea de que estás informado en contraposición a las otras personas que no lo están “, dijo.

De hecho, hay muchas razones por las que surgen las teorías de la conspiración.

¿Cómo se forman las teorías de la conspiración?

Según Tabery, las teorías de la conspiración pueden imponer un sentido de orden.

“El mundo es un lugar caótico. Hay muchas cosas extrañas, impredecibles y horribles que suceden, desde tsunamis que matan a un cuarto de millón de personas hasta pandemias que matan a más”, dijo. “A menudo, las teorías de la conspiración tratan de hacer que el mundo caótico parezca menos caótico”.

Reconoce que han aparecido teorías de conspiración no solo con respecto a la vacuna sino con temas como el uso de máscaras, el distanciamiento social, etc.

“Combatir una pandemia requiere una amplia coordinación de la comunidad y poner sus intereses individuales, en cierto sentido, despriorizarlos en nombre del bien público. Y todas estas narrativas, ya sea la variedad de Bill Gates o la variedad de George Soros o la variedad de torres 5G, deslegitimizan la explicación oficial, lo que hace menos probable que alguien haga su parte “.

(Kyodo News vía AP)

Tabery dijo que los estudios han demostrado que incluso si no hay evidencia de una teoría de la conspiración o si se demuestra que está equivocada, “la desconfianza subyacente de las explicaciones oficiales no se verá afectada en absoluto”.

Le dijo a KTVX que la mayoría de las teorías de conspiración surgen después de un evento horrible como el asesinato de JFK o el ataque terrorista del 11 de septiembre. La teoría del microchip difiere de estas porque la pandemia continúa. La gente podrá probar las teorías de conspiración que rodean a COVID-19, como la historia del microchip.

“Millones de personas están siendo vacunadas, y no descubres que a las personas se les está aplicando un microchip. Hay algunos efectos secundarios, pero no es muy peligroso … la esperanza es que, a medida que pase el tiempo, muchas de estas cosas desaparecerán “, Dijo Tabery. “De la forma en que hay gente sesenta años después preguntándose sobre el asesinato de JFK o todavía hablando sobre los verdaderos del 11-S, no creo que dentro de cinco años encuentres a mucha gente jugando con el microchip de Bill Gates. teoría de la conspiración.”

Goldberg dijo que la falta de confianza es un factor principal en la formación de teorías de conspiración.

“Creo que hay una profunda desconfianza hacia las instituciones estadounidenses y la profesión médica y la medicina en general y la ciencia”, dijo. “Creo que la idea que tenemos – vamos a confiar en que la ciencia y la ciencia nos protegerá – está siendo cambiada de cabeza por personas que desconfían de ese tipo de autoridades e instituciones y confían en aquellos que son detractores y que buscan desacreditar a todas nuestras instituciones “.

Dijo con desconfianza que es fácil ver cómo la información se puede desvirtuar.

“Si desconfías y no tienes fe en el sistema y en las personas que gobiernan ese sistema, la idea de que la gente convertiría eventos como la plaga (la pandemia) en propósitos nefastos es algo que les viene a la mente fácilmente. “, Dijo Goldberg.

Citando una encuesta del Pew Research Center , Goldberg dijo que en 1985, el 75% de los estadounidenses dijeron que confían en que el gobierno hará lo correcto todo el tiempo o la mayor parte del tiempo. Actualmente, solo el 17% de los estadounidenses confía en que el gobierno haga lo correcto todo el tiempo o la mayor parte del tiempo.

Y las teorías de la conspiración ya no están en manos de los extremistas, según Goldberg.

REUTERS / Lucy Nicholson / Foto de archivo

“Esto no es simplemente una franja lunática. Esto no es simplemente el extremo”, dijo. “Lo que ha sucedido es que el pensamiento conspirativo ha traspasado la corriente principal. Ha salido de los bancos y ahora está en la corriente principal del pensamiento y la opinión estadounidenses, y esa es la preocupación”.

Esa erosión de la confianza se ha extendido a la desconfianza en las universidades, los sistemas judiciales, el congreso y la ciencia, dijo, incluso antes de la pandemia.

“Esto es menos miedo que confianza y fe, y cuando no confías en tus líderes y no confías en los medios para darte las noticias, para darte los hechos, buscas alternativas, buscas contra autoridades. Y ahí es donde esas teorías de la conspiración florecen y florecen “, dice Goldberg.

Goldberg advierte que esto puede ser peligroso. Dijo que una solución es que los líderes religiosos, políticos y empresariales se pronuncien en contra de estos temas, personas cuyas opiniones tienen un peso enorme.

“Lo que hacen estas teorías de la conspiración es crear un mundo del bien contra el mal, o del bien contra el mal, y si la gente cree que todo el mundo se opone a ti o no está de acuerdo contigo, es un traidor, ha traicionado la confianza, entonces los mismos cimientos de este país … está perdido “, explicó. “Y luego entramos en un futuro de cara a problemas muy difíciles sin esa capacidad para resolver los problemas con los que vamos a tener que lidiar”.