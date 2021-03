Nikki Fried pide al FBI que investigue la distribución de vacunas en Florida

MIAMI (AP) – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y los funcionarios de salud estatales fueron objeto de un escrutinio más profundo en medio de revelaciones de que las personas mayores en un enclave adinerado en Key Largo recibieron cientos de vacunas que les salvaron la vida a mediados de enero, dando munición a los críticos que dicen que El gobernador republicano está favoreciendo a los electores ricos sobre los floridanos comunes.

Las revelaciones fueron el último ejemplo de floridanos adinerados que obtuvieron un acceso más temprano a las vacunas contra el coronavirus, incluso cuando el estado se ha retrasado en los esfuerzos para vacunar a los residentes más pobres.

DeSantis rechazó el jueves, diciendo que un hospital local, no el estado, estaba detrás de las vacunas de más de 1.200 residentes del exclusivo Ocean Reef Club en Key Largo, Florida, y que el estado “no participó en ello de ninguna forma o formulario.”

Funcionarios del condado de Monroe, hogar de Key Largo, dijeron que el centro médico del club acomodado, que es una filial de Baptist Health Hospital, recibió las vacunas a través del hospital como parte del programa del gobernador para vacunar a las comunidades con poblaciones de 65 años o más. La portavoz del condado, Kristen Livengood, dijo que las asignaciones se coordinaron a través de Baptist y el estado de Florida.

La distribución desigual de las vacunas COVID-19 se está convirtiendo en un desafío de relaciones públicas para el gobernador. De los 3,2 millones de personas que han recibido una o dos dosis de las vacunas, menos del 6% han sido negras, cuando representan alrededor del 17% de la población total.

La comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, se unió al representante demócrata Charlie Crist para pedir a los funcionarios federales que investiguen los programas de distribución de vacunas de la administración DeSantis.

Durante una conferencia de prensa el jueves en el Capitolio de Florida, Fried pidió a la unidad de corrupción pública del FBI que iniciara una investigación.

“Si esto no es corrupción pública, no sé qué es”, dijo Fried, señalando que lo que dijo era un patrón.

“Dé grandes contribuciones a las campañas, obtenga acceso especial a las vacunas, por delante de las personas mayores, por delante de nuestros maestros, por delante de nuestros trabajadores agrícolas y muchos de nuestros residentes aquí en nuestro estado de Florida que tienen miedo y quieren vacunas”.

La semana pasada, Crist, un exgobernador de Florida, pidió al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que investigara un posible favoritismo en la distribución estatal de las vacunas, afirmando que DeSantis estaba beneficiando a “aliados políticos y donantes, sobre las necesidades de las comunidades de mayor riesgo y listas de espera del condado “.

Tanto Crist como Fried están considerando campañas para oponerse a DeSantis en las elecciones para gobernador del próximo año.

El Ocean Reef Club, una comunidad para personas de la tercera edad en Key Largo, tenía más de 1,200 propietarios vacunados con su segunda dosis a fines de enero, según un mensaje de la administración a los miembros de la comunidad obtenido por el Miami Herald.

Esas vacunas llegaron en un momento en que “la mayoría del estado no ha recibido una asignación de las primeras dosis”, señaló la dirección.

En las últimas semanas, han surgido otros informes de comunidades adineradas de jubilados que obtienen acceso exclusivo a dosis de vacunas a través de sitios emergentes de vacunas. Los demócratas lo han criticado por elegir esos lugares, pero la oficina del gobernador ha señalado que más de la mitad de ellos han estado en los condados bastión demócratas de Broward y Palm Beach. Los partidarios de DeSantis dicen que también ha coordinado clínicas con grupos religiosos en áreas desatendidas.

Después de que Publix se convirtiera en el único distribuidor de vacunas en el condado de Palm Beach a fines de enero, los alcaldes de las comunidades agrícolas predominantemente negras en el área instaron al gobernador a reconsiderar, y el estado estableció una estación de vacunas poco después.

Aun así, DeSantis durante una rueda de prensa el jueves aplaudió a la red hospitalaria por acudir al exclusivo club de los Cayos para vacunar a más adultos mayores.

“Mi opinión es que si tienes 65 años o más, no me preocupa tu nivel de ingresos. Me preocupa su grupo de edad porque es la edad, no los ingresos, lo que muestra el riesgo ”, dijo en la conferencia de prensa. “Creo que fue bueno que lo hicieran. Apoyo a los hospitales a hacer eso “.

El pastor de una iglesia hispana con 400 miembros en Homestead, Florida, no lejos de Cayo Largo, dice que siente que la suya y algunas otras áreas han sido olvidadas en la campaña de vacunación debido a las barreras tecnológicas y del idioma.

“Muchas personas aquí trabajan todo el día y no están al día con dónde ir y cómo inscribirse”, dijo Miguel Carrillo, pastor de Iglesia Roca Fuerte.

Carrillo dice que muchos de los miembros guatemaltecos y mexicanos de su iglesia sufren de condiciones que los harían extremadamente vulnerables al virus, como la diabetes, pero no tienen médicos de cabecera que les proporcionen la nota que necesitan para dirigirse a uno de los sitios federales. .

“Ojalá les dieran una oportunidad a estos trabajadores”, dijo.

