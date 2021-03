Niebla mental: Incluso las infecciones menores por COVID-19 pueden provocar síntomas neurológicos a largo plazo, según un estudio

A 3-D rendering of the coronavirus (Getty Images).

(NEXSTAR) – Un pequeño estudio de COVID “transportadores de larga distancia”, aquellos que experimentan síntomas a largo plazo del virus incluso después de que está fuera de sus sistemas, encontró que la “niebla mental” es un síntoma común y persistente del síndrome. .

El estudio , publicado el martes en Annals of Clinical and Translational Neurology, analizó un tamaño de muestra pequeño, solo 100 personas que visitaron una clínica, y descubrió que la gran mayoría de los transportistas de larga distancia COVID presentaban una miríada de síntomas neurológicos, incluso después de los anticuerpos del virus ya no estaban en sus cuerpos.

El estudio también encontró que los participantes experimentaron fatiga que dificultaba las tareas de la vida diaria.

Los síntomas neurológicos más comunes fueron confusión mental (81 por ciento), dolores de cabeza (68 por ciento), entumecimiento / hormigueo (60 por ciento) y cambios en el gusto / olfato (59 por ciento).

Los síntomas no neurológicos más notificados incluyeron fatiga, depresión / ansiedad, dificultad para respirar y dolor en el pecho.

Lo que es especialmente alarmante sobre el estudio es que la “gran mayoría” de los pacientes nunca experimentó síntomas de COVID-19 lo suficientemente graves como para requerir hospitalización, lo que significa que incluso los casos menores de COVID-19 pueden provocar impactos a largo plazo.

Además, el estudio arroja luz sobre el fenómeno poco comprendido del “COVID prolongado”, un síndrome que se ha informado ampliamente pero que solo se ha comprendido mínimamente.

Incluso la definición de COVID prolongado “no está establecida”, aunque el estudio clasifica a los transportistas de larga distancia de COVID como aquellos con “síntomas que duran más de seis semanas”.