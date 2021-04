‘Nada menos que una pesadilla’: Un hombre de Tampa dice que experimentó niebla mental después del diagnóstico de COVID-19

TAMPA (WFLA) — A medida que continúa la crisis de COVID-19, también lo hacen los síntomas del virus en sí, mucho después de que los pacientes se recuperen.

De hecho, meses después, los pacientes informan problemas para recordar cosas básicas, dificultad para concentrarse y, a menudo, sienten ansiedad.

Para muchas personas, estos síntomas los dejan abrumados, confundidos y asustados, y a menudo se convencen de que estos sentimientos inusuales son solo su imaginación.

Resulta que no lo son. Esos sentimientos se conocen como un fenómeno llamado Brain Fog.

Pregúntale a Elam Segura. Para este estudiante de ingeniería, Brain Fog se hizo cargo de su vida después de que dio positivo por COVID el verano pasado y dice que fue nada menos que una pesadilla.

“Después de unos meses, sentí que no era yo mismo. No estoy acostumbrado a sentirme así ”, le dijo a 8 On Your Side. “Normalmente soy el positivo de mis amigos, pero me sentía ansioso. A veces empecé a no sentirme bien mentalmente, a preocuparme por mí mismo “.

Dice que al principio sus síntomas de COVID fueron leves, incluida una ligera fatiga y un poco de ansiedad. En ese momento, no estaba preocupado, ya que todo parecía normal con su diagnóstico.

Sin embargo, después de su cuarentena de dos semanas, su cuerpo estaba bien, pero su mente se sentía diferente.

“Dios mío, estoy abrumado. Empecé a pensar cosas malas, cuál es mi propósito en la vida ”, dijo Segura a 8 On Your Side.

Después de dar positivo en junio, admite el estudiante de 28 años, las cosas fueron de mal en peor. En octubre, estaba ansioso todo el tiempo, tenía constantes cambios de humor y se sentía abrumado, preguntándose cuándo desaparecerían los síntomas.

“Cuál es mi propósito en la vida”, se preguntó Segura. “¿Qué debo hacer, como si fuera tan malo para mí?”

Segura, sin embargo, no está solo, ya que miles de pacientes han informado estos síntomas exactos de “niebla cerebral” durante la recuperación posterior al COVID.

Un estudio reciente en la revista de la Asociación Médica Estadounidense encontró que el 30 por ciento de los participantes que tenían COVID-19 informaron síntomas durante hasta nueve meses, que es exactamente lo que le sucedió a Elam, que todavía tiene síntomas hasta el día de hoy, casi un año más tarde.

Él dice que aunque los síntomas no son tan severos, todavía es difícil algunos días. Por ahora, mantiene una actitud positiva y tiene esperanzas en el futuro. Después de una vacunación reciente, se siente aliviado y espera que compartir su historia pueda ayudar a otros.

“Es personal”, dijo Segura.

Los médicos dicen que si sus síntomas son lo suficientemente graves como para interferir con su vida laboral y familiar, debe consultar a su médico porque hay tratamientos disponibles.