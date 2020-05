Mujer se endeuda con $ 600K para comprar EPP para trabajadores de la salud

(CNN) – Una mujer de Nueva York que apareció en los titulares después del 11 de septiembre vuelve a aparecer en las noticias por ayudar a los socorristas.

Después de la caída del World Trade Center, también hubo una escasez de EPP (equipo de protección personal) para los trabajadores de la salud en la Zona Cero.

Para abordar el problema, Rhonda Roland Shearer recaudó $ 1 millón para los socorristas.

Ahora, con la pandemia, está gastando $ 600,000 de su propio dinero para comprar EPP para trabajadores de atención médica de primera línea.

“Mi hija y yo tuvimos una operación de zona cero donde entregamos PPE. Es el Día de la Marmota. Este es exactamente el mismo problema”, dijo Shearer a CNN. “No tenían suministros, pero en el artículo de prensa, los funcionarios decían que los tenían. Todos los distribuidores, todos los fabricantes, quieren su dinero por adelantado. No hay tiempo para recaudar dinero. Entonces, lo que hice en zona cero, tenía una línea de crédito de un millón de dólares y luego pude agradecer a Dios por recaudar el dinero después. Así que en realidad estoy haciendo lo mismo. Pero en este caso, es una línea de crédito con garantía hipotecaria. Ya criado alrededor de 600,000 “.

La organización de Shearer se llama Cut Red Tape 4 Heroes.

“Ese es el número cuatro y es una comunidad de voluntarios que me están ayudando a distribuir el EPP que adquirí con el fin de ponerlo en manos de los trabajadores de la salud, no solo en una reserva general de la cual no sabemos a dónde va, “Dijo Shearer. “He adquirido un millón de piezas de EPP. Estamos en medio de distribuirlo ahora. Hoy. Creo que se trataba de un par de miles de personas. Al menos 1500”.

Una página de GoFundMe para la organización ha recaudado casi $ 340,000 hasta el momento, por lo que Shearer está en camino de recibir un reembolso por su acto de amabilidad.

ÚLTIMAS HISTORIAS: