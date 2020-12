Mujer murió por complicaciones de COVID-19 días después de dar a luz, nunca pudo sostener al bebé

WHITTIER, California ( KTLA ) – Whittier Vanessa Cardenas González, de 33 años, dio positivo por coronavirus en noviembre, solo unos días antes de dar a luz a su bebé, dice su familia. Pero la madre de tres hijos murió antes de poder sostener a su recién nacido llamado Heaven.

Inmediatamente después del parto, González y su bebé fueron separados.

“No querían exponer al bebé, así que sacaron al bebé de allí”, dijo su esposo Alfonso González.

Luego, los dos fueron dados de alta del hospital, con instrucciones para que González se pusiera en cuarentena lejos del bebé y del resto de su familia.

“Estaba muy enferma. Me dijo cuando conducíamos a casa: ‘Quiero que el bebé esté en la habitación conmigo’. Y dije que no, Vanessa, no puedes “, dijo Alfonso.

Alfonso dice que su esposa estaba sana y esperaba que se recuperara. Pero al día siguiente, su condición empeoró y llamó a una ambulancia cuando tuvo problemas para respirar.

Sufrió un ataque cardíaco y daño cerebral, dijo Alfonso. González fue trasladada al Centro Médico de UCLA en Westwood, donde fue hospitalizada y le pusieron un ventilador.

La madre de tres hijos no pudo recibir visitas y pasó aproximadamente un mes en el hospital antes de morir allí el 14 de diciembre.

“La parte más difícil para mí es que ella no pudo sostener a su bebé”, dijo Alfonso.

Alfonso ahora está criando a sus tres hijos: Rubén de 11 años, Joshua de 7 años y Heaven de 1 mes sin su esposa.

Una página de GoFundMe para la familia ya recibió más $ 20,000 en donaciones. Alfonso dice que está agradecido y que su enfoque es mantenerse fuerte por sus tres hijos, quienes lo significaron todo para su esposa.

“Lloramos juntos, pero al mismo tiempo sabían que mamá estaba en casa con Dios, que ahora puede respirar”, dijo.