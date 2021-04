Mujer dice que fue despedida por negarse a recibir la vacuna de COVID-19

CONWAY, Ark. —Una madre de cinco hijos dice que la despidieron de su trabajo porque se sentía incómoda al recibir la vacuna COVID-19.

Samantha Wise dice que fue despedida el 3 de marzo de 2021 del dispensario Harvest Cannabis en Conway, Arkansas.

“En realidad lo hicieron, realmente me despidieron, no pensé que realmente iba a suceder”, gritó Samantha Wise. “Sabía los nombres de la mayoría de las personas que entraron allí. Me gustó alegrar el día de la gente. Eso es lo principal en la vida es hacer sonreír a la gente “.

Wise dice que el dispensario hizo que la vacuna COVID-19 sea obligatoria para todos los empleados. Sin embargo, dice que le preocupaba recibir la vacuna.

“Siempre soy el que de cada 10 o más tiene una mala reacción. Yo soy ese, así que preferiría no hacerlo ”, dijo Wise. “No tengo una buena reacción con muchos medicamentos”.

Ella dice que después de decirle a los ejecutivos del dispensario que no recibiría la vacuna, le dijeron que entregara su placa y tarjeta de acceso.

El director ejecutivo de Harvest Cannabis Dispensary, Robbin Rahman, no comentó directamente sobre el despido de Wise, sin embargo, nos dijo en un comunicado que había una serie de factores que influían. También dejó en claro que como condición de empleo, todos deben recibir la vacuna. Puede leer la declaración completa a continuación:

“Harvest tiene la política de no comentar las circunstancias que rodean el despido de ningún empleado. Sin embargo, el ex empleado que es el tema de la historia de KARK fue despedido en función de una serie de factores y ningún factor fue determinante, incluido si recibió o no una vacuna COVID-19.

Con respecto a la vacuna Covid-19, Harvest se toma muy en serio su obligación de mantener un entorno seguro para sus pacientes y también para sus empleados. Esta obligación nunca ha sido más relevante que durante el año pasado, durante el cual todas las ciudades, grandes y pequeñas, se han visto afectadas por una pandemia mortal. Harvest es una instalación médica y muchos de sus pacientes padecen afecciones médicas graves y se consideran de “alto riesgo”. Los empleados de Harvest se encuentran con más de 500 pacientes por día, y a menudo los atienden en un encuentro personal. En otras palabras, sin un programa específico, un dispensario de marihuana medicinal como Harvest representaría una seria amenaza para las mismas personas a las que está diseñado para ayudar. Con el asesoramiento y la dirección de nuestro médico interno, el Dr. Johanna Rahman MD, hemos adoptado varias políticas para hacer todo lo posible para asegurarnos de que Harvest no sea un vector de infección. Estas políticas incluyen:

Todos los empleados, gerentes y propietarios deben recibir una vacuna COVID-19 como condición para continuar en el empleo. Por supuesto, para cualquier empleado que haya proporcionado un aviso de una base médica o religiosa por no recibir la vacuna, Harvest intentará acomodar a dicho empleado en la medida de lo posible.

Todos los empleados, gerentes y propietarios deben usar una máscara en todo momento mientras se encuentren dentro de cualquier parte de la instalación;

Todos los pacientes, clientes u otros visitantes deben usar una máscara en todo momento mientras estén dentro de cualquier parte de la instalación;

El distanciamiento social se aplica en la mayor medida posible; y

Todas las superficies se desinfectan a diario.

Entendemos que no todo el mundo estará de acuerdo con estas políticas por diversas razones. Sin embargo, Harvest siempre adoptará políticas diseñadas para proteger la salud y seguridad de nuestros pacientes y empleados, sin importar las circunstancias ”.

FOX16 habló con un abogado de derecho laboral en Arkansas que dice que su oficina se ha inundado de personas que llaman sobre la legalidad de los empleadores que requieren la vacuna COVID-19.

“Muchos habitantes de Arkansas quieren saber si su empleador puede obligarlos a vacunarse”, dijo Chris Burks, abogado laboralista. “El empleador tiene derecho a un lugar de trabajo seguro, tiene derecho, es el jefe, está a cargo”.

Burks dice que hay algunas excepciones.

“En Arkansas, su empleador puede despedirlo por no tomarlo, a menos que haya un problema con un problema médico o una creencia religiosa”.

En cuanto a Wise, dice que le queda un largo camino por recorrer, ya que trabaja para mantener a su familia sin trabajo. Ella dice que espera que los empleadores en el futuro no obliguen a las personas a elegir entre una carrera o la vacuna.

“Deseo que todos dejen que las personas tomen decisiones por sí mismos en lugar de tomar las decisiones por ellos”.