Moderna: los primeros resultados de la vacuna contra el coronavirus son alentadores

JUPITER, Florida (KRON ) - Un hombre que inicialmente dijo que creía que el coronavirus era una "crisis falsa" que estaba "desproporcionada" ahora está hospitalizado con el virus, junto con su esposa, y tiene una advertencia para otros.

"Muchas personas todavía piensan que el Coronavirus es una crisis falsa, que en un momento yo también lo hice y no es que pensara que no era un virus real, pero en un momento sentí que estaba desproporcionado y no era t tan grave,” <a href="https://www.facebook.com/brianlee.hitchens/posts/3241584752540091?__cft__[0] = AZVYcLVcpQV7TzsC811rl9wQpytbS_r6KGwGjF9A1483QkyWL70FWMDJfT68n5uAye1vqQJeuSjV4Akm7Zhi-LtnK9lGPP_73AuPgc-7W_p9dW8xMoAuXjZY4OFELEHn5No y __ __ tn =% 2CO% 2CP-R"> Brian Hitchens escribió en un extenso post de Facebook.