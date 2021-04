Millones de dosis de Johnson & Johnson se destruyen a medida que cae la edad de vacunación en Florida

TAMPA, Fla. (WFLA) – El gobernador Ron DeSantis dijo que espera que lleguen 817,00 dosis de vacunas a Florida la próxima semana a medida que el estado amplía ampliamente la elegibilidad para la vacuna COVID-19.

Florida abrirá la elegibilidad para la vacuna COVID-19 para los mayores de 16 años el lunes.

DeSantis dijo que aquellos que esperan vacunarse se verán afectados por la mezcla de ingredientes en un fabricante de Johnson & Johnson. El New York Times informó que los trabajadores de Emergent BioSolutions, que produce las vacunas AstraZeneca y Johnson & Johnson, combinaron accidentalmente los ingredientes principales hace varias semanas y arruinaron 15 millones de dosis.

“Tenemos una gran descarga [of vaccine shipments] programada la próxima semana para más de 300.000 [doses] . Creemos que todavía está en marcha, no nos han dicho nada diferente. Creemos que tendrá un impacto, no la próxima semana, pero las próximas semanas. Definitivamente habrá un impacto en eso “, dijo DeSantis.

DeSantis dijo que más de 6 millones de los 21,5 millones de residentes de Florida han recibido al menos la primera inyección.

Aquellos entre las edades de 16 y 17 solo pueden recibir la vacuna Pfizer. Deben tener un formulario firmado por sus padres o estar acompañados al sitio. El gobernador dijo que espera una mayor resistencia a las vacunas entre los grupos más jóvenes.

Se anima a los floridanos a preinscribirse para vacunarse en www.myvaccine.fl.gov . Una vez que se hayan registrado previamente, se les contactará cuando la vacuna esté disponible en su área. Los floridanos también pueden llamar al número de teléfono de preinscripción de vacunas de su condado, que se encuentra en línea .