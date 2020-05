Miles asaltan la playa de Alabama, sin máscaras a la vista

(CNN / WFLA) – A pesar de algunas medidas implementadas para frenar la propagación del nuevo coronavirus, muchos estadounidenses salieron a la playa durante el fin de semana del Día de los Caídos para marcar el comienzo no oficial del verano.

El impulso de fin de semana festivo para volver a la vida normal se produce cuando los funcionarios de salud continúan advirtiendo que Estados Unidos no ha contenido el virus.

Hasta ahora, más de 1.6 millones de estadounidenses han sido infectados y al menos 98,223 han muerto, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

En 10 estados, la cantidad de casos nuevos está disminuyendo, mientras que parece ser constante en 22 estados, según los datos.

Pero en 18 estados, incluido Alabama, el número de casos aumenta. Sin embargo, eso no pareció ser una preocupación para miles de bañistas que pasaron el fin de semana en Gulf Shores.

El distanciamiento social es la regla del estado, pero ese esfuerzo a menudo ha sido un ejercicio de inutilidad en restaurantes y bares en pueblos costeros cuando la gente vuelve a la fiesta.

“Solo estoy aquí para divertirme y conocer a todos. Y ser genial, ya sabes”, dijo un cliente.

Al otro lado de la calle, la playa está repleta. Los grupos deben estar a seis pies de distancia, y la policía está trabajando para hacer cumplir eso. También deben consistir en personas que vivan en el mismo hogar, pero no hay un esfuerzo activo para hacer cumplir eso.

“Quiero decir, todos tienen que ir de alguna manera, ¿sabes a qué me refiero?” Baylee Carr, de 21 años, dijo que cuando hablaba con Gary Tuchman de CNN.

“¿Quieres decir morir?” Tuchman preguntó.

“Sí. Quiero decir, en cierto modo, no quiero morir. Pero si eso es lo que Dios tiene reservado para mi vida, bueno, está bien”, continuó Carr.

“Mi familia tiene la misma mentalidad que yo y acordamos que si lo conseguimos, lo conseguimos, lo manejaremos como una familia y lo superaremos. Porque eso es lo que una familia sí “, dijo otro bañista.

“Al igual que la gripe, ¿verdad?” le preguntó otra mujer a Tuchman.

“No, no es como la gripe. Esto es mucho más contagioso y mucho más mortal”, respondió Tuchman.

“Bueno, la gente también muere de gripe”, dijo la mujer.

“Mueren de gripe”, respondió Tuchman.

“Entonces para mí, así es como lo veo”, agregó la mujer.

Y luego está el tema de las máscaras. Tuchman dijo que vio cero máscaras en la playa y que el presidente Trump podría tener algo que ver con eso.

“Quiero decir, si él no está usando una máscara, ¡no voy a usar una máscara! Si no está preocupado, no estoy preocupado”, dijo un bañista, refiriéndose a Trump.

Alabama ha ordenado máscaras para trabajadores de restaurantes y bares. Algunos los tienen, los empleados de otros no llevaban máscaras.

Un gerente de un restaurante le dijo a CNN que continuarán sin usar máscaras porque ella así lo quiere, a pesar de que viola el orden estatal.

ÚLTIMAS HISTORIAS: