Michael Strahan da positivo por COVID-19, dicen las fuentes

(NEXSTAR) - Después de recibir ambas dosis de la vacuna COVID-19, es posible que esté listo para organizar una fiesta masiva para celebrar, pero según un médico de San Francisco, debe esperar por ahora.

"La vida no volverá a la normalidad de repente [after getting the vaccine] ", dijo el Dr. Peter Chin-Hong, experto en enfermedades infecciosas y profesor de medicina en la Universidad de California en San Francisco.