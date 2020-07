Máscaras gratuitas ahora disponibles en más ubicaciones en el condado de Pinellas

Premium Getty Image for WFLA USE ONLY

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – El condado de Pinellas está ampliando su programa de distribución de mascarillas para llegar a más ciudadanos en St. Pete, Clearwater, Dunedin, Madeira Beach y Palm Harbor.

La medida se produce después de que Florida vio un aumento en los casos de coronavirus la semana pasada. El miércoles por la mañana, el estado reportó más de 6,500 nuevos casos y 45 muertes.

Las máscaras gratuitas estarán disponibles por orden de llegada en los siguientes lugares hasta agotar existencias:

Agua clara

Centro de salud y bienestar Willa Carson

1108 N. Martin Luther King Jr. Ave.

Martes: de 9 a.m. a 3 p.m., miércoles a viernes: de 9 a.m. a 5 p.m. (incluido el viernes 3 de julio).

(727) 467-9411

Dunedin

Biblioteca pública de Dunedin

223 Douglas Ave.

Lunes a viernes: 10:00 a.m. a mediodía, 1 p.m. a 3 p.m., 4 p.m. a 6 p.m. (cerrado una hora, dos veces al día para la limpieza)

(727) 298-3080

Palm Harbor

Biblioteca de la comunidad de East Lake

4125 East Lake Rd. S.

Lunes – miércoles: 10 a.m. a 6 p.m., jueves: mediodía a 8 p.m., viernes: 10 a.m. a 6 p.m., sábado: 10 a.m. a 4 p.m.

(727) 773-2665

Playa de Madeira

La Biblioteca Pública de las Playas del Golfo

200 Dr. Municipal

Lunes: 10 a.m. a 6 p.m., martes: 10 a.m. a 8 p.m., miércoles: 10 a.m. a 6 p.m., jueves: 10 a.m. a 6 p.m., viernes: 10 a.m. a 6 p.m., sábado: 10 a.m. a 5 p.m., domingo: Cerrado

(727) 391-2828

San Petersburgo

Torre de oración COGIC

1137 37th St. S.

Miércoles 8 de julio: 1 a 4 pm (hasta agotar existencias)

(727) 418-5908 o (727) 550-6022

También hay máscaras gratuitas disponibles en Largo, Pinellas Park, Tarpon Springs, Seminole y Gulfport.

Para obtener más información, incluida una lista completa de sitios de distribución, haga clic aquí.

