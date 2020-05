Mamá busca desesperadamente beneficios de desempleo en las calles de Tampa con letreros pidiendo ayuda, mochila llena de currículums

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA, Florida (WFLA) – Una madre del área de Tampa Bay está en una misión para encontrar algo de alivio para su familia.

Angel Lopez es uno de los miles de floridanos sin trabajo que aún no pueden reclamar beneficios de desempleo . Sin dinero ni opciones, se presentó el martes con un cartel gigante afuera de la sala de redacción de WFLA News Channel 8 en busca de ayuda.

Cuando la periodista de investigación Victoria Price le preguntó a López sobre la situación financiera de su familia y si tenían suficiente para vivir, López dijo que el reloj metafórico está corriendo.

“Probablemente alrededor de una semana”, dijo. “Y eso es.”

La madre de dos hijos de Palm Harbor dice que la pandemia la obligó a ella y a su esposo a dejar el trabajo en marzo.

Su hijo menor, Jackson, tiene autismo y requiere una terapia costosa.

Pero hasta ahora, el sistema les está fallando. Sin ingresos o beneficios de desempleo, su cuenta bancaria se ha agotado.

“Me duele no solo porque no tengo nada entrando, sino que me duele ver que mi hijo no puede obtener la ayuda que necesita”, dijo López.

Con un letrero que decía “AYUDA. Hijo discapacitado. FL Gov, obsérvame”, López se dirigió a Tampa con una mochila llena de currículums.

Ella solicitó el desempleo en marzo, pero aún no ha recibido nada. Ella dice que las llamadas a la oficina de desempleo no la llevan a ninguna parte.

“O te cuelgan varias veces o si hablas con alguien, simplemente no saben lo que está pasando”, explicó López.

8 On Your Side hizo llamadas al representante estatal de López James Grant (R-Tampa) y al senador estatal Ed Hooper (R-Clearwater) en su nombre. Tanto Grant como Hooper apoyaron cambios en el sistema de desempleo del estado promulgado por el ex gobernador Rick Scott en 2011.

También nos comunicamos con la oficina del gobernador Ron DeSantis.

Al momento de escribir esto, la oficina de Grant había devuelto nuestra llamada y ahora está en proceso de conectarse con López.

“Solo necesito ayuda”, dijo López. “Quiero ayudar a mi hijo”.

