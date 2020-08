Maestros del condado de Pinellas con emociones encontradas luego de 6 casos positivos de COVID-19

LARGO, Fla. (WFLA) – Hay dos días libres para este año escolar y 178 para terminar. Con los casos de coronavirus relacionados con las escuelas que se informan, muchos se preguntan si las escuelas físicas permanecerán abiertas.

Un juez dictaminó el lunes que es inconstitucional que el estado amenace con retener los fondos de los distritos que no reabren para el aprendizaje en persona.

Según una portavoz de las escuelas del condado de Pinellas , tres estudiantes y tres empleados dieron positivo. Los lugares afectados incluyen los siguientes:

Escuela secundaria Carwise

Escuela secundaria del noreste

Escuela Primaria Pinellas Park

Escuela Primaria Shore Acres

Centro de servicio Walter Pownall

El martes, 8 On Your Side escuchó a los maestros emocionados sobre la cantidad de casos positivos de COVID-19.

“No digo esto con ligereza, solemnemente. No es algo que me guste decir en la vida real de todos modos, pero voy a decir … te lo dije”, dijo la maestra, la Dra. Christy Foust. “He estado asistiendo a las reuniones de la junta escolar, he estado escribiendo, nuestros colegas han estado escribiendo”, continuó. La doctora Foust dijo que ella y otros maestros están molestos pero no sorprendidos por seis casos positivos de COVID en el primer día de clases.

La miembro de la Junta Escolar Lisa Cane dijo que se emitieron dos avisos de cuarentena y que los otros casos están pendientes.

“No hay procedimientos claros establecidos por el departamento de salud local o estatal … es un proceso de desarrollo para todos”, dijo Cane.

Ella continuó diciendo que los tres estudiantes fueron enviados a la escuela con pruebas pendientes y sus resultados llegaron más tarde ese día.

El superintendente dijo durante la reunión de la junta escolar del martes que quiere recordar a los padres que no envíen a los niños a la escuela con síntomas o resultados de pruebas pendientes.

8 On Your Side preguntó al representante del distrito escolar si ese era el mismo caso para los tres empleados que dieron positivo el lunes si también eran maestros esperando los resultados de las pruebas pendientes y no han recibido una respuesta.

El distrito escolar dijo que no pueden confirmar la posición de los empleados o si son maestros debido a HIPPA.

“Hoy se dijo que vamos a discutir cuáles serán los procedimientos de las Escuelas del Condado de Pinellas para las aperturas y cierres con la pandemia de salud actual”, dijo Cane.

Los comisionados dijeron que si la reapertura de las escuelas conduce a un aumento en los casos, nos afectará a todos.

“Estamos tratando de esperar y ver qué pasa con las escuelas porque sabemos que vamos a tener casos”, dijo el comisionado del condado de Pinellas, Pat Gerard. “No estoy seguro de lo que haríamos. Nadie quiere imponer más restricciones a … ciertamente no retrocederíamos en las restricciones que tenemos ahora”.

