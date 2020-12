Los segundos cheques de estímulo saldrán la próxima semana, dice el secretario del Tesoro

WASHINGTON (AP) – El Congreso aprobó un paquete de ayuda para la pandemia de 900.000 millones de dólares que finalmente entregaría el efectivo buscado durante mucho tiempo a empresas e individuos y recursos para vacunar a una nación que enfrenta un aumento alarmante de casos y muertes por COVID-19 .

Los legisladores agregaron un proyecto de ley de gastos generales de $ 1.4 billones y miles de páginas de otros asuntos al final de la sesión en un paquete masivo de legislación bipartidista mientras el Capitolio se preparaba para cerrar los libros del año. El proyecto de ley aprobado el lunes por la noche fue al presidente Donald Trump para su firma, que se esperaba en los próximos días.

El paquete de ayuda, presentado el lunes por la tarde, pasó rápidamente por la Cámara y el Senado en cuestión de horas. El Senado aprobó el paquete masivo con una votación de 92 a 6 después de que la Cámara aprobó el paquete de COVID-19 por otra votación desigual, 359 a 53. Los recuentos fueron una coda bipartidista de meses de partidismo y politiquería mientras los legisladores discutían sobre la cuestión del alivio, un atasco que se rompió después de que el presidente electo Joe Biden instó a su partido a aceptar un compromiso con los principales republicanos que es más pequeño de lo que a muchos demócratas les hubiera gustado.

El proyecto de ley combina fondos para la lucha contra el coronavirus con ayuda financiera para personas y empresas. Establecería un beneficio de desempleo suplementario temporal de $ 300 por semana y un pago de estímulo directo de $ 600 para la mayoría de los estadounidenses, junto con una nueva ronda de subsidios para los negocios, restaurantes y teatros más afectados y dinero para escuelas, proveedores de atención médica e inquilinos que enfrentan el desalojo. .

La legislación de 5.593 páginas, con mucho el proyecto de ley más largo de la historia, se unió el domingo después de meses de batallas, posturas y negociaciones posteriores a las elecciones que frenaron una serie de demandas demócratas a medida que se acercaba el final de la sesión del Congreso. Biden estaba ansioso por un acuerdo para brindar la ayuda largamente esperada a las personas que sufren y un impulso a la economía, a pesar de que era menos de la mitad del tamaño que los demócratas querían en el otoño.

“Este acuerdo no es todo lo que quiero, ni mucho menos”, dijo el presidente del Comité de Reglas Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, una voz de larga data en el ala liberal de la vieja escuela del partido. “La elección que tenemos ante nosotros es simple. Se trata de si ayudamos a las familias o no. Se trata de si ayudamos a las pequeñas empresas y restaurantes o no. Se trata de si aumentamos los beneficios (cupones de alimentos) y fortalecemos los programas contra el hambre o no. Y si ayudamos a quienes están lidiando con la pérdida de un empleo o no. Para mí, esta no es una decisión difícil “.

El Congreso también aprobó un proyecto de ley de gastos provisional de una semana para evitar un cierre parcial del gobierno a la medianoche y darle a Trump tiempo para firmar la amplia legislación.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, un negociador clave, dijo en CNBC el lunes por la mañana que los pagos directos comenzarían a llegar a las cuentas bancarias la próxima semana.

Los demócratas prometieron más ayuda una vez que Biden asuma el cargo, pero los republicanos estaban señalando un enfoque de esperar y ver.

La medida financiaría al gobierno hasta septiembre, envolviendo la acción de un año sobre proyectos de ley de gastos anuales en un solo paquete que nunca vio un comité del Senado o un debate en el piso.

La legislación siguió un camino tortuoso. Los demócratas jugaron duro hasta el día de las elecciones, en medio de acusaciones de que querían negarle a Trump una victoria que podría ayudarlo a prevalecer. Los demócratas lo negaron, pero sus demandas de hecho se volvieron más realistas después de la derrota de Trump y como Biden dejó en claro que medio pan era mejor que nada.

El proyecto de ley final se parecía mucho a un paquete de un billón de dólares elaborado por los líderes republicanos del Senado en julio, una propuesta que en ese momento fue ridiculizada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, por considerarla demasiado pequeña.

El líder de la mayoría, Mitch McConnell, republicano de Ky., Tomó una vuelta de la victoria después de impedir que una legislación mucho más ambiciosa llegara al Senado. Dijo que el enfoque pragmático de Biden era clave.

“El hecho de que el presidente electo sugiriera que teníamos que hacer algo ahora fue útil para llevar tanto a Pelosi como a Schumer a un lugar mejor”, dijo McConnell a The Associated Press. “Mi opinión sobre lo que viene a continuación es que echemos un vistazo. Feliz de evaluar eso en base a las necesidades que enfrentamos en febrero y marzo ”.

La vicepresidenta electa Kamala Harris, demócrata por California, vino al Senado para emitir su voto a favor del proyecto de ley. “El pueblo estadounidense necesita ayuda y quiero poder hacer lo que pueda para ayudarlos”, dijo.

En los pagos directos, el proyecto de ley proporciona $ 600 a personas que ganan hasta $ 75,000 por año y $ 1,200 a parejas que ganan hasta $ 150,000, con pagos eliminados para mayores ingresos. Se realizará un pago adicional de $ 600 por hijo dependiente, similar a la última ronda de pagos de ayuda en la primavera.

“Espero que saquemos el dinero a principios de la próxima semana: $ 2,400 para una familia de cuatro”, dijo Mnuchin. “Un alivio tan necesario justo a tiempo para las vacaciones”.

El beneficio de desempleo de bonificación de $ 300 por semana fue la mitad del beneficio de desempleo federal suplementario proporcionado bajo la Ley CARES de $ 1.8 mil millones en marzo. Ese beneficio más generoso y estaría limitado a 11 semanas en lugar de 16 semanas. El pago directo de estímulo de $ 600 también fue la mitad del pago de marzo.

A la Ley CARES se le atribuyó el mérito de evitar que la economía cayera por un precipicio durante los cierres generalizados en la primavera, pero los republicanos que controlaban el Senado citaron preocupaciones sobre la deuda al presionar contra las demandas demócratas.

“Cualquiera que piense que este proyecto de ley es suficiente no ha escuchado la desesperación en las voces de sus electores, no ha mirado a los ojos al propietario de una pequeña empresa al borde de la ruina”, dijo el líder demócrata del Senado Chuck Schumer, un nuevo miembro de toda la vida. Yorker que presionó mucho para ayudar a los sistemas de tránsito, inquilinos, teatros y restaurantes de su ciudad.

El progreso se produjo después de que un grupo bipartidista de pragmáticos y moderados ideó un plan de $ 908 mil millones que construyó una posición intermedia que los cuatro principales líderes del Congreso, el Partido Republicano y los líderes demócratas de la Cámara y el Senado, utilizaron como base para sus conversaciones. Los legisladores instaron a los líderes de ambos lados a retirarse de las posiciones de línea dura.

“A veces nos sentimos como si estuviéramos en el desierto porque la gente en todos los lados del pasillo no quería ceder, para darle una victoria al otro lado”, dijo la representante de primer año Elssa Slotkin, D-Mich. “Y fue asqueroso de ver, francamente”.

Los republicanos estaban más decididos a revivir el Programa de Protección de Cheques de Pago con $ 284 mil millones, que cubrirían una segunda ronda de subvenciones PPP a empresas especialmente afectadas. Los demócratas ganaron reservas para las comunidades minoritarias y de bajos ingresos.

El proyecto de ley también contiene $ 25 mil millones en asistencia de alquiler, $ 15 mil millones para teatros y otros lugares en vivo, $ 82 mil millones para escuelas, colegios y universidades locales y $ 10 mil millones para cuidado infantil.

Seis senadores republicanos votaron en contra del proyecto de ley: Marsha Blackburn de Tennessee, Ted Cruz de Texas, Rand Paul de Kentucky, Rick Scott de Florida, Mike Lee de Utah y Ron Johnson de Wisconsin.

Es probable que el proyecto de ley de asignaciones para todo el gobierno proporcione una última cuota de 1.400 millones de dólares para el muro fronterizo entre Estados Unidos y México de Trump como condición para obtener su firma. El Pentágono recibiría $ 696 mil millones. Los demócratas y los republicanos del Senado prevalecieron en un intento por utilizar maniobras de contabilidad para exprimir $ 12.5 mil millones más para programas nacionales en la legislación.

El proyecto de ley fue un motor para llevar a cabo gran parte de los asuntos pendientes de Capitol Hill, incluido un proyecto de ley de recursos hídricos de casi 400 páginas que tiene como objetivo $ 10 mil millones para proyectos de control de inundaciones, protección ambiental y costera del 46 Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Otra adición ampliaría un lote de exenciones fiscales que expirarán pronto, como una para cerveceros artesanales, bodegas y destiladores.

También llevaría consigo numerosas disposiciones de energía limpia buscadas por los demócratas con incentivos de combustibles fósiles favorecidos por los republicanos, $ 7 mil millones para aumentar el acceso a la banda ancha, $ 4 mil millones para ayudar a otras naciones a vacunar a su gente, $ 14 mil millones para sistemas de tránsito hambrientos de efectivo, $ 1 mil millones para Amtrak y $ 2 mil millones para aeropuertos y concesionarios. Los beneficios de cupones para alimentos se aumentarían temporalmente en un 15%.

La Oficina Histórica del Senado dijo que el récord anterior para la extensión de la legislación fue el proyecto de ley de reforma tributaria de 1986 de 2.847 páginas, aproximadamente la mitad del tamaño del gigante del lunes.

