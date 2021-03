Los residentes del condado de Manatee exigen la renuncia de la comisionada Vanessa Baugh

CONDADO DE MANATEE, Fla. (WFLA) – Un grupo de residentes del condado de Manatee han tenido suficiente y quieren que la presidenta de la Comisión del Condado, Vanessa Baugh, renuncie o al menos renuncie como presidenta.

Los residentes como Robyne Richardson están hartos.

“Lo que hizo fue completamente inmoral y incorrecto y está siendo investigada penalmente por ello”, dijo Richardson. “Y ni siquiera quitarán su posición de silla”.

El grupo, apenas por debajo de dos docenas de residentes, sostenía carteles y cantaba afuera del restaurante Popi’s Place en la US 301 en Ellenton. El comisionado George Kruse tuvo una charla allí el jueves por la noche, y querían asegurarse de que supiera cómo se sentían.

La presidenta de la comisión, Vanessa Baugh, trabajó con la oficina del gobernador para establecer un sitio de vacunación emergente para los residentes de los códigos postales 34202 y 34211, dos de las áreas más ricas del condado de Manatee.

Baugh ha rechazado 8 solicitudes de On Your Side para una entrevista sobre el asunto, pero se dirigió a los ciudadanos en una reunión de la comisión el mes pasado.

“Apoyo a los ciudadanos del condado de Manatee. Y trato de hacer lo correcto”, dijo Baugh. “Así que para aquellos que no están contentos conmigo, lo siento. Pero así son las cosas”.

El asistente legal Michael Barfield presentó una denuncia ante la oficina del alguacil , lo que provocó una investigación sobre las acciones y la participación del comisionado en la clínica.

Los mensajes de texto obtenidos por 8 On Your Side indican que la ubicación de la clínica podría beneficiar al gobernador Ron Desantis en su búsqueda de la reelección en 2022.

Dana Dickson no puede entender por qué los líderes del condado no están tomando medidas.

“Y quieren que nos olvidemos de eso. Quieren que nos olvidemos de eso y sigamos adelante. Y tenemos que dejar de hacer eso. Y eso es todo lo que hacemos. Ella debe ser responsable de lo que ha hecho, “dijo Dickson. “Vanessa Baugh violó la confianza pública cuando coordinó esa clínica VIP de élite, y no puedo quedarme sentada en silencio. Quiero decir que este es un caso flagrante de corrupción”.

Dawn Kitterman organizó la protesta. Ella dice que el grupo está compuesto simplemente por residentes preocupados. No tienen afiliación política ni partidaria.

“Esta situación es realmente sorprendente en todos nosotros. Porque no se trata de una política, se trata de principios”, agregó Kitterman. “Legítimamente, solo somos residentes que se unen. Hay demócratas y republicanos y gente que no es partidaria. Realmente no importa con qué partido o no-partido estás asociado”.