Los republicanos, con la excepción de Trump, ahora usan máscaras

Senate Majority Leader Mitch McConnell listens to questions during a news conference following a GOP policy meeting on Capitol Hill on Tuesday. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

WASHINGTON (AP) – En los círculos republicanos, con la notable excepción del hombre que dirige el partido, el debate sobre las máscaras ha terminado: es hora de ponerse uno.

A medida que una oleada de infecciones golpea el sur y el oeste, los funcionarios republicanos están rechazando la noción de que las máscaras son sobre política, como sugiere el presidente Donald Trump, y diciendo a los estadounidenses que pueden ayudar a salvar vidas.

El senador Lamar Alexander, un republicano de Tennessee, pidió el martes sin rodeos a Trump que comience a usar una máscara, al menos en parte, para dar un buen ejemplo.

“Desafortunadamente, esta práctica simple que salva vidas se ha convertido en parte de un debate político que dice: si estás a favor de Trump, no usas una máscara. Si estás en contra de Trump, lo haces”, dijo Alexander.

Es un descanso raro para los republicanos de Trump, que a principios de este mes le dijo al Wall Street Journal que algunas personas usan máscaras simplemente para demostrar que lo desaprueban. Y los empujones republicanos para que el público, y el presidente, adopten el uso de máscaras provienen de todos los rincones del partido de Trump e incluso de los medios conservadores y amigables.

Tanto el vicepresidente Mike Pence como el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, en los últimos días han instado a los estadounidenses a usar uno cuando no puedan mantener la distancia social. El senador Mitt Romney, un republicano de Utah, dijo a los periodistas que sería “muy útil” para Trump alentar el uso de máscaras.

“Póngase una máscara, no es complicado”, instó McConnell, republicano de Kentucky, a los estadounidenses durante su conferencia de prensa semanal el martes.

La semana pasada, la representante republicana Liz Cheney de Wyoming tuiteó una foto de su padre, el ex vicepresidente Dick Cheney, usando una máscara desechable y un sombrero de vaquero. Ella incluyó el mensaje: “Dick Cheney dice WEAR A MASK #realmenwearmasks”, un hashtag que hizo eco de las palabras pronunciadas anteriormente por la presidenta de la Cámara de Representantes demócrata, Nancy Pelosi.

Steve Doocy, coanfitrión de un programa matutino amigable para Trump, “Fox & Friends”, dijo durante una entrevista con el líder de la minoría de la Cámara Kevin McCarthy que no “ve ningún inconveniente en que el presidente lo vea con más frecuencia”.

McCarthy, republicano de California, respondió que, para las próximas vacaciones, “todos podríamos mostrar nuestro patriotismo con una máscara roja, blanca y azul”.

Jacksonville, la ciudad de Florida donde Trump está programado para aceptar su nominación como candidato presidencial de los republicanos en agosto, anunció un requisito de máscara para espacios públicos cerrados esta semana. El hijo mayor del presidente dijo que los nuevos requisitos no eran gran cosa.

“Sabes, no creo que sea demasiado complicado usar una máscara o lavarte las manos y seguir protocolos básicos de higiene”, dijo Donald Trump Jr. a Fox Business el martes.

Los ayudantes de Trump han defendido la negativa del presidente a usar una máscara al señalar que regularmente se le realiza una prueba de detección del coronavirus, al igual que sus ayudantes. Los que están fuera de la administración, incluidos los visitantes de la Casa Blanca y los miembros de los medios de comunicación que están muy cerca de él y Pence, también son evaluados.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, no se dirigió directamente a los llamados republicanos para que Trump use una máscara en público con más frecuencia, pero señaló que el presidente dijo en el pasado que no tiene problemas para usarla cuando sea necesario.

Pero incluso con salvaguardas, el virus ha llegado a la Casa Blanca. Un asistente principal de Pence, así como un ayuda de cámara militar de Trump, dieron positivo en mayo al virus.

Aún así, el uso de máscaras sigue siendo raro en el ala oeste, dijo el representante Brad Sherman, un demócrata de California que asistió a una reunión de inteligencia en la Casa Blanca el martes con miembros de alto rango del personal del presidente.

En la sesión informativa, que dijo que incluía a ocho empleados de la Casa Blanca, solo el asesor de seguridad nacional Robert O’Brien llevaba una máscara, dijo Sherman. Agregó que nadie en la sala de información segura pudo mantener 6 pies (1,8 metros) de distanciamiento social, según lo recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“Aprendí algo importante, y es que la Casa Blanca es una zona libre de máscaras”, dijo Sherman a The Associated Press. “El presidente es consistente. Está bien con personas que no usan máscaras “.

Las encuestas muestran cómo la división partidista en las máscaras se ha filtrado en la opinión pública.

La gran mayoría de los demócratas piensan que las personas en su comunidad deben usar una máscara cuando están cerca de otras personas en lugares públicos al menos la mayor parte del tiempo, incluido el 63% que dice que siempre deberían hacerlo, según una encuesta del Centro de Investigación Pew publicada a principios de junio. . Entre los republicanos, el 29% dice que las máscaras se deben usar siempre, y el 23% dice que se deben usar la mayor parte del tiempo. Otro 23% dice que las máscaras rara vez o nunca deben usarse.

Trump fue captado por la cámara una vez usando una máscara. Pero Pence y los miembros del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca aparecen con frecuencia en máscaras públicas.

“Si quieres el regreso del fútbol universitario este año, ponte una máscara. Si desea una oportunidad para el baile de graduación la próxima primavera, póngase una máscara para la cara ”, instó el cirujano general Jerome Adams a los estadounidenses.

En el transcurso de la crisis, el gobierno ha enviado mensajes mixtos sobre máscaras. Como se identificaron los primeros casos de COVID-19 en suelo estadounidense, los principales funcionarios de salud pública insistieron en que las máscaras deberían reservarse para los trabajadores de primera línea.

A principios de abril, los CDC emitieron una recomendación para que las personas usen cubiertas de tela en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social eran difíciles de mantener.

Pero Trump inmediatamente socavó la guía de los CDC al afirmar rotundamente que no la seguiría, sugiriendo que sería indecoroso que el comandante en jefe use una mientras se reúne con los jefes de estado.

Otros líderes mundiales, como el canadiense Justin Trudeau y el francés Emmanuel Macron, usaron máscaras en público e instaron a sus ciudadanos a hacer lo mismo cuando no pueden mantener la distancia social.

Lawrence Gostin, un experto en salud pública de la Universidad de Georgetown, dice que le preocupa que los llamados republicanos por usar máscaras “puedan ser demasiado tarde”.

“El público ha recibido mensajes tan mixtos de la administración”, dijo Gostin. “Me temo que podemos estar atrapados con el coronavirus hasta que queme a la población estadounidense y deje cientos de miles de muertos”.