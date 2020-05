Los investigadores dicen que el aire acondicionado puede haber propagado el coronavirus en un restaurante

GUANGZHOU, China – Los investigadores descubrieron que el sistema de aire acondicionado en un restaurante en China probablemente ayudó a pasar COVID-19 de un solo restaurante a otras nueve personas.

El estudio de campo fue realizado por investigadores chinos y publicado en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades . Puede proporcionar información sobre cómo las ciudades y los estados pueden abrir restaurantes de manera segura en el futuro, así como los peligros de hacerlo.

Los investigadores agregaron que su estudio tenía limitaciones, por ejemplo, no pudieron simular la ruta de transmisión en el aire.

El estudio incluyó a tres familias, una de las cuales, la familia A, acababa de viajar de Wuhan a Guangzhou el 23 de enero. El 24 de enero, el miembro infectado de la familia A se sentó con otros tres miembros de la familia alrededor de una mesa en el restaurante Guangzhou sin ventanas.

Las otras dos familias, B y C, se sentaron en mesas adyacentes. Una unidad de aire acondicionado soplaba aire a través del restaurante directamente a las tres familias.

Para el 5 de febrero, los cuatro miembros de la familia A, tres miembros de la familia B y dos miembros de la familia C tenían COVID-19.

Los investigadores no encontraron otra fuente conocida de exposición además del viaje al restaurante. Al menos una persona de las familias B y C contrajo el virus en el restaurante, pero no se sabe si los otros casos fueron de transmisión familiar.

Los autores del estudio señalan que los otros 73 comensales que estaban en el restaurante ese día no se enfermaron, pero los que se encontraban en el camino del flujo de aire de la unidad de aire acondicionado sí.

“Para evitar la propagación de COVID-19 en restaurantes, recomendamos fortalecer la vigilancia de monitoreo de temperatura, aumentar la distancia entre las mesas y mejorar la ventilación”, escribieron.