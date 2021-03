Los guardias de prisiones de todo el país rechazan la vacuna a pesar de los brotes de COVID-19

Un oficial penitenciario de Florida encuestó a sus colegas a principios de este año en un grupo privado de Facebook: “¿Tomarán la vacuna COVID-19 si se la ofrecen?”

La respuesta de más de la mitad: “Diablos, no”. Solo 40 de los 475 encuestados dijeron que sí.

En Massachusetts, más de la mitad de las personas empleadas por el Departamento de Corrección se negaron a vacunarse. Una encuesta estatal en California mostró que la mitad de todos los empleados de corrección esperarán a ser vacunados. En Rhode Island, el personal de la prisión ha rechazado la vacuna en tasas más altas que los encarcelados, según el director médico, el Dr. Justin Berk. Y en Iowa, las primeras encuestas entre los empleados mostraron que un poco más de la mitad del personal dijo que se vacunaría.

A medida que los estados han comenzado a inocular COVID-19 en las cárceles de todo el país, los empleados de correccionales están rechazando las vacunas a tasas alarmantes, lo que hace que algunos expertos en salud pública se preocupen por la posibilidad de controlar la pandemia tanto dentro como fuera. Las tasas de infección en las cárceles son más de tres veces más altas que en el público en general. El personal de la prisión ayudó a acelerar los brotes al negarse a usar máscaras, restar importancia a los síntomas de las personas y hacer cumplir al azar los protocolos de distanciamiento social e higiene en espacios confinados y mal ventilados, propicios para la propagación viral.

The Marshall Project y The Associated Press hablaron con funcionarios penitenciarios y líderes sindicales en todo el país, así como con expertos en salud pública y médicos que trabajan dentro de las cárceles, para comprender por qué los oficiales se niegan a vacunarse, a pesar de tener un mayor riesgo de contraer COVID-19. Muchos empleados hablaron bajo condición de anonimato porque temían perder sus trabajos si hablaban.

En diciembre y enero, al menos 37 sistemas penitenciarios comenzaron a ofrecer vacunas a sus empleados, en particular a los funcionarios penitenciarios de primera línea y a los que trabajan en el cuidado de la salud. Más de 106,000 empleados de prisiones en 29 sistemas, incluida la Oficina Federal de Prisiones , han recibido al menos una dosis de una vacuna COVID-19, según datos compilados por The Marshall Project y The Associated Press desde diciembre. Y algunos estados no están rastreando a los empleados que se vacunan en un entorno comunitario como una clínica o farmacia.

Aún así, algunos oficiales penitenciarios están rechazando la vacuna porque temen los efectos secundarios de las vacunas tanto a corto como a largo plazo. Otros han abrazado las teorías de la conspiración sobre la vacuna. La desconfianza hacia la administración penitenciaria y su manejo del virus también ha desanimado a los oficiales a vacunarse. En algunos casos, los oficiales penitenciarios dijeron que preferirían ser despedidos que vacunados.

La resistencia a la vacuna no es exclusiva de los funcionarios penitenciarios. Los trabajadores de la salud, los cuidadores en hogares de ancianos y los oficiales de policía, que han sido testigos de los peores efectos de la pandemia, se han negado a vacunarse a tasas inesperadamente altas.

La negativa de los trabajadores penitenciarios a recibir la vacuna amenaza con socavar los esfuerzos para controlar la pandemia tanto dentro como fuera de las cárceles, según expertos en salud pública. Las prisiones son puntos calientes de coronavirus, por lo que cuando el personal se mueve entre las prisiones y sus comunidades de origen después del trabajo, crean una vía para que el virus se propague. Más de 388,000 personas encarceladas y 105,000 miembros del personal han contraído el coronavirus durante el último año. En estados como Michigan, Kansas y Arizona, eso significa que 1 de cada 3 miembros del personal se ha infectado. En Maine, el estado con la tasa de infección más baja, 1 de cada 20 miembros del personal dio positivo por COVID-19. A nivel nacional, esas infecciones resultaron fatales para 2.474 prisioneros y al menos 193 miembros del personal.

“Las personas que trabajan en las prisiones son una parte esencial de la ecuación que conducirá a una reducción de enfermedades y menos posibilidades de nuevos brotes explosivos de COVID-19 en el futuro”, dijo Brie Williams, experta en salud correccional de la Universidad de California en San Francisco. o UCSF.

En FCI Miami, una prisión federal en Florida, menos de la mitad de los 240 empleados de la instalación habían sido completamente vacunados hasta el 11 de marzo, según Kareen Troitino, presidenta del sindicato de funcionarios penitenciarios locales. Muchos de los trabajadores que se negaron expresaron su preocupación por la eficacia y los efectos secundarios de la vacuna, dijo Troitino.

En enero, Troitino y el director de la FCI Miami, Sylvester Jenkins, enviaron un correo electrónico a los empleados diciendo que “en un acto de solidaridad”, habían acordado vacunarse y alentaron al personal a hacer lo mismo. “Aunque reconocemos y respetamos que esta moción no es obligatoria; sin embargo, con la intención de promover la seguridad del personal, alentamos a todo el personal a que se una a nosotros ”, decía el correo electrónico del 27 de enero.

Solo se inscribieron 25 empleados. FCI Miami ha tenido dos brotes importantes de coronavirus, dijo Troitino: en julio pasado, cuando se sospechaba que más de 400 prisioneros de 852 tenían la enfermedad, y en diciembre, cuando unas 100 personas se vieron afectadas en el campo de seguridad mínima de la instalación.

Debido a que muchos funcionarios penitenciarios y prisioneros no han sido vacunados, existe el temor de que vuelva a suceder. “Todos están nerviosos”, dijo Troitino. A pesar de que recibió la vacuna, está preocupado por otro brote y el impacto en el personal ya reducido en la prisión.

La pandemia ha afectado a las cárceles que ya luchan con bajas tasas de personal y atención médica deficiente. Las bajas tasas de vacunación entre los oficiales podrían llevar a las cárceles a su punto límite. En el punto álgido del brote tras las rejas, varios estados tuvieron que llamar a la Guardia Nacional para que operara temporalmente las instalaciones porque muchos miembros del personal se habían enfermado o se habían negado a trabajar.

En FCI Miami, los oficiales transportan constantemente a los prisioneros enfermos y ancianos al hospital, dijo Troitino. Como resultado, se deja a un equipo reducido de personal para operar la prisión. El personal no vacunado solo agrava el problema, ya que corre el riesgo de enfermarse cuando surgen brotes en las cárceles.

“Muchos empleados se asustan cuando descubren, ‘Oh, tuvimos un brote en una unidad, 150 reclusos tienen COVID’”, dijo Troitino. “Todo el mundo dice estar enfermo”.

Parte de la resistencia a la vacuna es la desinformación generalizada entre el personal penitenciario, dijo Brian Dawe, exoficial penitenciario y director nacional de One Voice United, un grupo de políticas y defensa de oficiales. La mayoría de las personas en las fuerzas del orden público se inclinan hacia la derecha, dijo Dawe. “Obtienen gran parte de su información de los medios de comunicación de derecha”, dijo. “Muchos de ellos creen que no es necesario usar máscaras. Que es como la gripe “. Las encuestas nacionales han demostrado que los republicanos sin título universitario son los más resistentes a la vacuna.

Varios oficiales penitenciarios de Florida, que hablaron bajo condición de anonimato porque no se les permite hablar con la prensa, dijeron que muchos de sus colegas creen que la vacuna podría transmitirles el virus. Algunos se han aferrado a teorías de conspiración desacreditadas que circulan en las redes sociales, dijeron los oficiales, creyendo que la vacuna contiene dispositivos de rastreo producidos por el ex director ejecutivo de Microsoft, Bill Gates, quien ha donado para la investigación del tratamiento del coronavirus. (La vacuna no contiene dispositivos de rastreo). Otros creen que la vacuna se produjo apresuradamente sin tiempo suficiente para comprender los efectos secundarios a largo plazo.

“No me importaría si trabajara en un dormitorio con todos los reclusos con COVID, todavía no me vacunarían”, dijo un sargento correccional que ha trabajado para el Departamento de Correcciones de Florida durante más de una década. “Si llevo una mascarilla, guantes, me lavo las manos y tengo cuidado, todavía me sentiría mejor trabajando así que poniendo la vacuna en mi cuerpo”.

Las actitudes de los oficiales sobre la vacuna están tan extendidas que los investigadores de UCSF han creado un folleto de preguntas frecuentes para los encarcelados que incluye: “Escuché que los guardias / oficiales … en mi centro se niegan a recibir la vacuna. Si no lo están entendiendo, ¿por qué debería hacerlo yo? Los investigadores alientan a los encarcelados a aprender todo lo que puedan sobre la vacuna y a tomar sus propias decisiones “independientemente de lo que estén haciendo otras personas”.

Los expertos en salud pública han instado a los estados a dar prioridad a las vacunas en las prisiones y cárceles, pero advirtieron que no se dé prioridad al personal sobre los presos. Aunque los números no están disponibles en muchos estados, al menos 15 comenzaron a vacunar al personal antes de que fueran encarcelados, encontraron The Marshall Project y Associated Press. “Sabemos que tienen ideas y actitudes anti-vax”, dijo Lauren Brinkley-Rubinstein, quien dirige el Proyecto de Prisiones COVID, que rastrea las respuestas de los funcionarios penitenciarios a la pandemia. “Hemos dicho una y otra vez que no deberíamos tener este sistema de dos niveles”.

Pero la negativa de los guardias a vacunarse ha sido una bendición para algunas personas encarceladas. Las vacunas tienen una vida útil corta después de descongelarse, por lo que los funcionarios han ofrecido las vacunas sobrantes a los prisioneros en lugar de dejar que se desperdicien. Julia Ann Poff está encarcelada en FMC Carswell, una prisión federal en Texas para mujeres con necesidades médicas y de salud mental especiales, por enviar bombas a funcionarios estatales y federales. Dijo que recibió su primer disparo a mediados de diciembre, luego de que varios oficiales se negaran.

“Me considero muy bendecida por haberlo recibido”, escribió, utilizando el sistema de correo electrónico de la prisión. “Tengo lupus y un diagnóstico reciente de enfermedad cardíaca, por lo que no había forma de que pudiera permitirme enfermarme”.

Dejando a un lado la desinformación y las teorías de la conspiración, algunos oficiales en las cárceles federales dicen que están rechazando la vacuna porque no confían en la administración de la prisión. La Oficina Federal de Prisiones ha sido criticada por empleados y encarcelados por su respuesta al coronavirus. Entre las críticas: falta de mascarillas y jabón en los primeros días de la pandemia, termómetros rotos en una instalación y prisioneros enfermos que dicen estar agrupados sin distanciamiento social.

En FCI Mendota, una prisión federal de seguridad media cerca de Fresno, California, los funcionarios cerraron la entrada principal de empleados en enero, canalizaron a los empleados a través de una sala de visitas convertida en clínica de vacunación y los obligaron a decidir en el acto si vacunarse o no. A los empleados no se les permitió continuar con sus puestos sin vacunarse o sin firmar un formulario declarando que rechazaron la vacuna.

Aaron McGlothin, presidente del sindicato de funcionarios penitenciarios locales, dijo que rechazó la vacuna citando problemas médicos y agregó que no confía en los motivos de los funcionarios penitenciarios.

Los empleadores no pueden exigir que el personal se vacune. Por lo tanto, la negativa de los oficiales penitenciarios pone en riesgo a las personas encarceladas, ya que no tienen forma de protegerse de los oficiales desenmascarados y no vacunados. Para diciembre, 1 de cada 5 personas encarceladas había contraído el coronavirus, según datos compilados por The Marshall Project y The Associated Press.

Los oficiales penitenciarios pueden llevarse el virus a casa desde el trabajo e infectar a los miembros de la familia también. En casos extremos, los propios miembros de la familia se enferman gravemente o incluso mueren. Al menos cinco familiares de empleados penitenciarios han muerto de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según el memorial en línea Mourning Our Losses, que rastrea las muertes por COVID-19 entre quienes viven y trabajan en prisiones y cárceles. En un caso, un oficial penitenciario de Florida y su esposa murieron en salas de cuidados intensivos contiguas el mismo día.

Para algunos oficiales, estas experiencias de vida o muerte son una llamada de atención. En FCI Miami, donde Troitino dirige el sindicato de funcionarios locales, varios empleados contrajeron el virus o fueron hospitalizados por COVID-19 después de que los funcionarios los alentaron a vacunarse a fines de enero, pero se negaron. Algunos de esos empleados han expresado un cambio de opinión sobre la vacuna.

“Me han llamado pidiendo que les reserven la vacuna a su regreso”, dijo Troitino. “Algunos enfrentaron la vida o la muerte y están totalmente devastados por su experiencia”.

Esta historia es una colaboración entre The Associated Press y The Marshall Project que explora el estado del sistema penitenciario en la pandemia del coronavirus. Nicole Lewis, Beth Schwartzapfel y Tom Meagher informaron para The Marshall Project.