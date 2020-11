Los expertos dicen que no es necesario cancelar el Día de Acción de Gracias, pero realmente debes ir a lo seguro

Es posible un Día de Acción de Gracias seguro durante una pandemia, pero los expertos en salud saben que su consejo es tan difícil de tragar como el pavo seco: quédese en casa. No viajes. Si debe recolectar, hágalo al aire libre.

Con un aumento repentino de las infecciones por coronavirus en los EE. UU., Muchos estadounidenses están renunciando a la tradición y se están volviendo creativos con las celebraciones.

Por primera vez en cinco años, la consultora de nutrición de Atlanta, Marisa Moore, no viajará a Carolina del Sur para ver a su numerosa familia extendida. En cambio, planea chatear por video con ellos mientras intenta su primer pastel de manzana casero. Cuando sea el momento de comer, compararán platos.

“Hablaremos todo el día”, dijo Moore.

El lunes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades actualizaron su guía para las festividades , señalando que la crisis del virus está empeorando y que las reuniones pequeñas en el hogar son “un contribuyente importante”. Los CDC dijeron que los adultos mayores y otras personas con mayor riesgo de enfermedad grave deben evitar reunirse con personas fuera de sus hogares.

Los expertos señalan a Canadá, donde se celebró el Día de Acción de Gracias el 12 de octubre. Siguieron grupos de casos relacionados con reuniones familiares. “Esto apesta. Realmente, realmente lo hace ”, dijo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dos semanas después.

No es necesario cancelar las vacaciones. Pasar tiempo con los seres queridos también es importante para la salud, dijo Lacy Fehrenbach, subsecretaria de salud del estado de Washington.

El coronavirus se propaga más fácilmente cuando las personas se apiñan en el interior, por lo que Fehrenbach fomenta nuevas tradiciones al aire libre, como el senderismo en familia. Las listas de invitados para las fiestas en el interior deben ser lo suficientemente pequeñas para que las personas puedan sentarse a seis pies de distancia mientras comen y se desenmascaran, dijo. Abra las ventanas para que el aire circule.

Cuantas más personas asistan a una reunión, mayores serán las posibilidades de que alguien en la fiesta sea portador del virus, dijo Fehrenbach, “incluso alguien a quien conoces y amas”.

En cualquier otro Día de Acción de Gracias, docenas de miembros de la familia de Olga García se apretujaban en su casa para hacer tamales, ver fútbol y contar historias. Este año, el cuidador profesional de 61 años entregará alimentos a familias distribuidas a lo largo de 30 millas de la autopista North Cascades en el estado de Washington.

Si el plan funciona, todos se sentarán al mismo tiempo a comer en sus propios hogares y se unirán a una llamada telefónica grupal.

“Vamos a ser prudentes con esto”, dijo García. “Solo estamos cruzando los dedos para que en 2021 podamos sentarnos en nuestra mesa y volvernos locos”.

¿Qué tal una cuarentena? El día mágico para comenzar una cuarentena previa al Día de Acción de Gracias es el 13 de noviembre, según Lindsey Leininger, quien dirige las Nerdy Girls, un grupo de científicos que colaboran en un sitio web llamado Dear Pandemic.

Una cuarentena estricta significaría no comprar comestibles, no trabajar fuera de casa y no ir a la escuela en persona durante 14 días.

¿Y las pruebas? El mejor día para realizar la prueba sería lo más cercano posible al Día del Pavo, dejando suficiente tiempo para obtener resultados. Pero es posible que una prueba no detecte una infección que aún se está gestando, por lo que el mejor plan es la cuarentena durante dos semanas, el tiempo que pueden tardar en aparecer los síntomas.

En lugar de ese galimatías, Leininger dijo que sus hijos verán a sus abuelos a través de Zoom en Acción de Gracias. Después de la cena, la familia se reunirá con los vecinos en el camino de entrada para comer un pastel.

“Traemos nuestro propio pastel y ellos traen su propio pastel”, dijo Leininger de Dartmouth College en Hanover, New Hampshire. “Hace frío aquí en el norte de Nueva Inglaterra, pero el pastel puede ser una actividad rápida”.

Cuando parece cruel que todo lo que más ama de Acción de Gracias está prohibido, encontrar humor en lo absurdo puede ayudar. En un video en Twitter, el comediante de Nueva York Matt Buechele ofrece una lista cada vez más tonta de precauciones de Acción de Gracias, que incluyen globos de agua llenos de salsa y mesas para niños para todos.

“Antes de comer, todos van a dar la vuelta a la mesa, decir una cosa por la que están agradecidos y una cosa que gritarán en la almohada por la noche”, dijo Buechele.

Eso es una broma, pero el comediante cree que podría ser una práctica catártica. “Lo que sigo gritando en mi almohada es, ‘¿Por qué es así? ¡No tenía que ser así! Y, Dios mío, ¿cuándo terminará? ‘”, Dijo.

En Nueva Jersey, la Fundación HealthBarn, una organización sin fines de lucro, generalmente organiza un banquete de Acción de Gracias para 150 adultos mayores. Este año, los voluntarios prepararon y congelaron comidas individuales y las empaquetaron en bolsas aislantes. Las personas mayores podrán recalentar la comida en casa.

“Nadie quería cancelarlo”, dijo la directora de HealthBarn, Stacey Antine. “Quieres demostrar que todavía amas a las personas y las honras. Y desea asegurarse de que tengan alimentos nutritivos para esta importante cena navideña “.

En el estado de Washington, García se levantará antes del amanecer para asar un pavo de 20 libras y hornear capirotada, un budín de pan con capas de queso, plátanos, pasas, canela y nueces. Sus hermanos prepararán otras especialidades en sus casas: tamales, enchiladas, pico de gallo, ceviche, cazuela de judías verdes, ñame con malvaviscos, pastel de calabaza y pastel de nueces. Arriba y abajo de la ruta, la fiesta se dividirá en cajas y se entregará.

“Es un momento triste”, dijo García. “Pero también puede ser un momento de gratitud: que estamos todos aquí, que tenemos un techo sobre nuestra cabeza, un trabajo al que ir y suficiente comida para todos. Y para aquellos que no tienen suficiente, podemos decir: ‘Aquí hay un plato’ “.

