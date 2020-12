Los condados de Tampa Bay trabajan para establecer planes para el lanzamiento de la vacuna COVID-19

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Las comunidades de todo el país están preparando sus planes para poner fin a la pandemia. La lucha más grande en este momento es que no hay suficiente vacuna COVID-19 implementada y, al ritmo que vamos, podría tomar 10 años vacunar a suficientes estadounidenses para controlar la pandemia .

Antes de que la población mayor en general pueda comenzar a recibir la vacuna COVID-19, los trabajadores de la salud deben vacunarse.

La administración Trump esperaba vacunar a 20 millones de personas para fin de año y, aunque se han administrado casi la misma cantidad de dosis, solo dos millones de personas recibieron su primera vacuna en las dos primeras semanas. En Florida, eso es solo 146.000 personas .

El gobernador Ron DeSantis dijo el martes por la noche que el estado recibirá 127.000 dosis de la vacuna Moderna esta semana. Con este lento despliegue, los expertos en salud dicen que depende de nosotros continuar manteniendo esa curva lo más baja posible.

“El comportamiento de modelado no es solo recibir la vacuna, es usar la maldita máscara que distancia socialmente y le dice a la gente que haga lo mismo”, dijo el Dr. Jay Wolfson, decano asociado senior de Política y Práctica de Salud en el USF Morsani College de Medicina.

La mayor preocupación de los funcionarios de salud en este momento es lo que hará COVID-19 después de la temporada navideña. Más enfermedades, más muertes, una mayor tensión en nuestro sistema de atención médica y nuestros proveedores de atención médica se queman y se enferman.

El plan es que no hay ningún plan en este momento, pero es algo que los funcionarios de salud de Hillsborough y Pasco están tratando de resolver.

Es difícil concentrarse en los detalles cuando no se sabe cuántas vacunas estarán disponibles para las personas.

Los funcionarios de salud del condado de Hillsborough están pidiendo a las personas que tengan paciencia, ya que el plan de distribución depende de los suministros de vacunas que llegan del gobierno federal a los estados y, finalmente, a los condados.

Esto es frustrante para muchos en el condado de Pinellas. Una mujer se acercó a 8 On Your Side después de que el gobierno corriera por ahí cuando trató de averiguar cómo recibir la vacuna.

“Me senté en espera durante unos 30 minutos en espera, solo para obtener otro representante de servicio al cliente, quien nuevamente dijo que entendemos el problema pero que no tenemos ninguna información para brindarle”, dijo Carole Henderson del condado de Pinellas.

En el condado de Pasco, un funcionario de salud le dice a 8 On Your Side que no hay lista, línea ni lugar para registrarse para las personas de 65 años o más que deseen recibir la vacuna COVID-19.