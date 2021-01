Los condados de Sarasota y Manatee requerirán prueba de residencia para recibir la vacuna COVID-19

CONDADO DE SARASOTA, Florida (WFLA) – Los funcionarios de salud en los condados de Sarasota y Manatee anunciaron el miércoles que ahora se requerirá prueba de residencia para recibir una vacuna COVID-19.

“Cualquiera que quiera recibir una vacuna a través del estado … ahora debe mostrar prueba de ser residente o residente a largo plazo a través de una licencia de Florida o una factura de servicios públicos”, dijo Chris Tittel del Departamento de Salud de Florida del condado de Manatee.

La medida se produce el mismo día en que los condados de Volusia y Seminole también comenzaron a exigir prueba de residencia para recibir una vacuna.

Allyson Henning de 8 On Your Side preguntó a los funcionarios de salud del condado de Sarasota qué sucedería si alguien que se ha registrado para recibir una vacuna pero no puede mostrar prueba de residencia.

“Ciertamente es importante que vacunemos a las personas que viven en nuestra comunidad a largo plazo. Lo que estamos tratando de evitar es vacunar a las personas que llegan en avión solo para vacunarse y regresar “, Chuck Henry del Departamento de Salud de Florida Dijo el condado de Sarasota. “Intentaremos detectar eso lo mejor que podamos y si identificamos a las personas que están aquí para el turismo de vacunas, entonces sí las rechazaremos “.

Durante dos conferencias de prensa separadas el martes, el gobernador Ron DeSantis dejó en claro que quiere que las limitadas vacunas COVID-19 que ingresan al estado vayan a las personas que viven aquí a tiempo completo o parcial.

“No estamos haciendo turismo de vacunas”, dijo DeSantis. “Hay gente que vive aquí seis meses. Eso está bien. Ellos usan los hospitales aquí, pagan impuestos, pero para venir de otro país o lo que sea, no apoyamos eso y no lo vamos a permitir ”.

Los cambios en los requisitos de residencia en Sarasota son una buena noticia para algunas personas mayores que han pasado horas en sus computadoras tratando de hacer una cita para una vacuna COVID-19.

“Es muy frustrante saber que la gente viene de fuera del estado y está tomando los lugares que deberían estar reservados para los residentes de tiempo completo o al menos para los residentes del estado a tiempo parcial”, dijo Gayle Davis, residente de Venice.

“Vivimos aquí. Veo que mucha gente está haciendo fila y avanzando volando y simplemente no es la forma en que debería funcionar ”, dijo Wally Davis, residente de Venice.

A partir del jueves, cualquier persona con una cita para recibir un COVID-19 en el condado de Sarasota debe mostrar prueba de ser residente de Florida. Sin embargo, los funcionarios del condado de Manatee dicen que todavía están trabajando en logística y anunciarán cuándo entrarán en vigencia sus requisitos de residencia.

Los funcionarios de salud estatales no han hecho ningún anuncio oficial sobre cambios en los requisitos de residencia.

8 On Your Side se ha puesto en contacto con el Departamento de Salud de Tallahassee para solicitar una aclaración sobre los requisitos de residencia vigentes y qué instrucciones se han dado a los departamentos de salud del condado en los últimos días. Hasta las 6 pm del miércoles, no hemos recibido respuesta.