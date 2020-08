Los cines AMC reabren en Tampa con boletos de 15 centavos

TAMPA, Fla. (WFLA) – AMC Theatres reabrieron oficialmente el jueves en Tampa.

Para celebrar el regreso de las películas y el centenario de AMC, todas las entradas en AMC tienen un precio de 15 centavos (más impuestos sobre las ventas). La oferta “Películas en 2020 a precios de 1920” solo será válida el 20 de agosto.

Las ubicaciones reabrirán en los condados de Sarasota y Manatee el 27 de agosto, y en los condados de Pasco y Highlands el 3 de septiembre.

Más tarde, AMC ofrecerá títulos de películas como Black Panther, Back to the Future, Ghostbusters, Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back por solo $ 5.

AMC también ofrece alimentos y bebidas por $ 5, que incluyen palomitas de maíz, bebidas Coca-Cola Freestyle y KidsPacks hasta finales de octubre.

La cadena de cines tiene un nuevo programa de salud y saneamiento llamado ” AMC Safe & Clean ” con nuevas medidas de seguridad y salud, que incluyen:

Limitando inicialmente los horarios de películas al 30% de la capacidad de asientos

Limpiar todos los teatros entre cada espectáculo

Desinfectar las áreas de descanso todas las noches con rociadores electrostáticos

Reducir temporalmente las selecciones de menú en sus puestos de concesión

Mejorando sus sistemas de ventilación en sus teatros

Exigir que todos los empleados de AMC usen máscaras mientras están en el teatro

“Estamos encantados de abrir una vez más nuestras puertas a los cinéfilos estadounidenses que buscan la oportunidad de salir de sus casas y apartamentos y escapar a la magia del cine”, dijo Adam Aron, director ejecutivo y presidente de AMC Theatres.

Para obtener información completa sobre el título de la película y la hora del espectáculo, visite el sitio web de AMC .

ÚLTIMAS HISTORIAS: