Los CDC publican una guía limitada de reapertura de coronavirus

NUEVA YORK (AP) – Los funcionarios de salud de EE. UU. Publicaron el jueves algunas de sus orientaciones demoradas durante mucho tiempo que las escuelas, las empresas y otras organizaciones pueden usar a medida que los estados vuelven a abrir tras el cierre del coronavirus.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron seis documentos de “herramienta de decisión” de una página que usan señales de tráfico y otros gráficos para decirles a las organizaciones qué deben considerar antes de reabrir.

Las herramientas son para escuelas, lugares de trabajo, campamentos, guarderías, sistemas de transporte público y bares y restaurantes. Los CDC originalmente también redactaron un documento para iglesias y otras instalaciones religiosas, pero eso no fue publicado el jueves. La agencia se negó a decir por qué.

Las primeras versiones de los documentos incluían información detallada para las iglesias que desean reiniciar los servicios en persona, con sugerencias que incluyen mantener la distancia entre los feligreses y limitar el tamaño de las reuniones. La orientación relacionada con la fe se tomó después de que la Casa Blanca expresó su preocupación sobre las restricciones recomendadas, según los correos electrónicos del gobierno obtenidos por The Associated Press y una persona dentro de la agencia que no tenía permiso para hablar con los periodistas y habló bajo condición de anonimato. .

El jueves, un funcionario de la administración Trump que también habló bajo condición de anonimato dijo que había preocupaciones sobre la propiedad del gobierno de dictar dictados específicos sobre los lugares de culto.

Y Roger Severino, director de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo que “las protecciones contra la discriminación religiosa no se suspenden durante una emergencia. Esto significa que el gobierno federal no puede señalar la conducta religiosa como algo más peligroso o digno de escrutinio que el comportamiento secular comparable “.

El presidente Donald Trump ha defendido la libertad religiosa como una forma de conectarse con los votantes evangélicos conservadores y ha mostrado entusiasmo por reiniciar los servicios religiosos en persona. Consultó a líderes interreligiosos el mes pasado para obtener sugerencias sobre cómo reabrir y dijo en un reciente ayuntamiento de Fox News que “tenemos que llevar a nuestra gente de regreso a las iglesias, y vamos a comenzar a hacerlo pronto”.

Los CDC redactaron la guía de reapertura hace más de un mes e inicialmente fue archivada por la administración, informó AP la semana pasada.

La agencia también había preparado una guía aún más extensa, alrededor de 57 páginas, que no se ha publicado.

Ese documento más largo , que obtuvo la AP, brindaría a las organizaciones diferentes detalles sobre cómo reabrir y, al mismo tiempo, limitar la propagación del virus, incluso separando a los trabajadores o estudiantes a 6 pies de distancia y cerrando salas de descanso y cafeterías para limitar las reuniones. Muchas de las sugerencias ya aparecen en sitios web federales, pero no se han presentado como consejos de reapertura.

Algunos expertos en salud y políticos han estado presionando para que los CDC publiquen tanta orientación como sea posible para ayudar a las empresas y organizaciones a decidir cómo proceder.

“Quieren poder contarles a sus propios empleados la orientación del gobierno federal”, dijo el Dr. Tom Inglesby, director del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins, en una audiencia en el Congreso el miércoles. “Quieren poder dígales a sus clientes: “Hemos hecho todo lo que nos han pedido”.

La guía se relaciona con otro documento publicado por la administración Trump el 17 de abril. Ese plan de reapertura gradual describe en general cómo alejarse de las órdenes de quedarse en casa, el cierre de escuelas y otras medidas diseñadas para detener la propagación del nuevo coronavirus que ha causado más de 1.3 millones de enfermedades reportadas en los Estados Unidos y más de 80,000 muertes.

El senador estadounidense Charles Schumer, un demócrata de Nueva York, ofreció el miércoles una resolución, bloqueada por los republicanos, para alentar la publicación de todos los documentos.

“Estados Unidos necesita y debe tener la sincera orientación de nuestros mejores científicos sin filtrar, sin editar, sin censura por el presidente Trump o sus secuaces políticos. El informe de los CDC sobre la reapertura del país es una pieza importante de esa orientación ”, dijo Schumer.

Las herramientas de decisión han sido revisadas por diferentes funcionarios federales y han sido editadas de versiones anteriores.

Por ejemplo, un borrador anterior del documento de una página sobre campamentos obtenido por AP preguntó a los organizadores si su programa limitaría la asistencia a las personas que viven cerca. Si la respuesta fue no, se aconsejó al campamento que no volviera a abrir. Esa limitación de asistencia local se eliminó y no estaba en la versión publicada el jueves.

Y en ese documento y en otros, se eliminó el lenguaje que preguntaba si la organización está en una comunidad que todavía requiere una mitigación significativa de la enfermedad. Si la respuesta fue afirmativa, se aconsejó a la organización que no volviera a abrir.

Muchos de los cambios proporcionan más margen de maniobra que en las versiones iniciales.

Por ejemplo, en el documento para las personas que dirigen centros de cuidado infantil, la versión anterior obtenida por AP declaró que los CDC recomiendan “verificar los signos y síntomas de los niños y el personal”. Las nuevas pautas agregan “lo más factible” al final.

Un nuevo lenguaje similar sobre la viabilidad aparece en secciones sobre la promoción de una higiene saludable, como el lavado de manos y los empleados que usan máscaras de tela.

