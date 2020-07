Los casos confirmados de coronavirus están aumentando en 40 de los 50 estados

FORT LAUDERDALE, Fla. (AP) – Cuatro estados de los EE. UU., Arizona, California, Florida y Texas, informaron el jueves 25,000 nuevos casos confirmados de coronavirus combinados cuando la curva de infección aumentó en 40 de los 50 estados antes del fin de semana feriado del 4 de julio.

Con la cantidad diaria confirmada de casos de coronavirus en todo el país que supera los 50,000, un alarmante 36 estados vieron un aumento en el porcentaje de pruebas que dieron positivo para el virus.

“Lo que hemos visto es una semana muy inquietante”, dijo el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, en una transmisión en vivo con la Asociación Médica Estadounidense.

En un retiro importante que ilustró cuán terribles se han vuelto las cosas en Texas , el gobernador republicano Greg Abbott ordenó el uso de máscaras en la mayor parte del estado después de negarse hasta hace poco a permitir que incluso los gobiernos locales impongan tales reglas.

La enfermera Tanya Markos administra una prueba de coronavirus en el paciente Ricardo Sojuel en una unidad móvil de pruebas COVID-19, jueves 2 de julio de 2020, en Lawrence, Massachusetts (AP Photo / Elise Amendola)

El aumento se atribuyó en parte a los estadounidenses que no se cubrieron el rostro o siguieron otras reglas de distanciamiento social a medida que los estados levantaron sus bloqueos en las últimas semanas. Fauci advirtió que si la gente no comienza a cumplir, “vamos a tener serias dificultades”.

Estados Unidos registró 51.200 nuevos casos confirmados el miércoles, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins. Eso representa una duplicación del total diario durante el mes pasado y es más alto incluso de lo que el país fue testigo durante la fase más letal de la crisis en abril y mayo, cuando el área metropolitana de Nueva York fue fácilmente el peor punto caliente en los Estados Unidos.

Todos los estados, excepto 10, muestran un repunte en los casos recientemente reportados en los últimos 14 días, de acuerdo con los datos recopilados por el Proyecto voluntario de seguimiento COVID . Los brotes son más severos en Arizona, Texas y Florida, que junto con California han cerrado o reprimido en bares, restaurantes y cines durante la semana pasada.

Nebraska y Dakota del Sur fueron los únicos estados fuera del noreste con una tendencia a la baja en los casos.

Si bien algunos de los aumentos pueden explicarse por pruebas ampliadas, otros indicadores también son sombríos, incluidas las hospitalizaciones y las tasas de pruebas positivas. En las últimas dos semanas, el porcentaje de pruebas positivas se ha duplicado en Georgia, Kansas, Montana, Michigan, Missouri, Tennessee, Mississippi, Carolina del Sur y Ohio. En Nevada, se ha triplicado. En Idaho, es cinco veces mayor.

Los trabajadores administran las pruebas COVID-19 en una instalación de tránsito establecida en el Centro Agrícola del Condado de Williamson, el jueves 2 de julio de 2020, en Franklin, Tennessee. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, emitió una severa advertencia al público el miércoles cuando Tennessee registró su aumento diario más alto en pruebas COVID-19 positivas por tercera vez en una semana y media. (Foto AP / Mark Humphrey)

En Texas, donde los nuevos casos en las últimas dos semanas aumentaron de aproximadamente 2,400 por día a casi 8,000 el miércoles, la tasa positiva aumentó de 8% a 14.5%. En Arizona, pasó del 5,7% al 10,3%.

Abbott, quien en mayo comenzó uno de los horarios de reapertura más agresivos de cualquier gobernador, ordenó el uso de máscaras en todos los condados con al menos 20 casos de COVID-19.

Abbott dijo en un video publicado en Twitter que la tasa de infección más baja del estado y el recuento de casos después de su orden de quedarse en casa en abril podrían haber llevado a algunos a pensar que “la costa estaba despejada”.

Pero la cantidad de personas hospitalizadas en Texas debido a COVID-19 se ha cuadruplicado desde finales de mayo, después de que las empresas comenzaron a reabrir.

“Ahora estamos en un punto donde el virus se está propagando tan rápido que hay poco margen de error”, dijo Abbott. “Sé que usar una máscara para la cara no es lo más conveniente, pero también sé que usar una máscara para la cara nos ayudará a mantener Texas abierto para los negocios. Y ayudará a los tejanos a ganar el sueldo que necesitan “.

Los trabajadores de salud regresan después de realizar un chequeo médico gratuito en un edificio residencial en Mumbai, India, el jueves 2 de julio de 2020. El primer ministro indio, Narendra Modi, dijo en un comunicado en vivo el martes que la tasa de mortalidad por coronavirus del país está bajo control, pero que el país está en una “coyuntura crítica”. Pero desde que se levantó el bloqueo, el número de casos se ha disparado, convirtiendo a India en el cuarto país más afectado del mundo. (Foto AP / Rafiq Maqbool)

El aumento se produce cuando los estadounidenses se dirigen a un feriado del 4 de julio que los funcionarios de salud advierten que podría aumentar el brote al atraer grandes multitudes. Muchos municipios han cancelado los fuegos artificiales. Las playas de California y Florida han sido cerradas.

Florida reportó más de 10,000 nuevos casos confirmados por primera vez el jueves. Eso es seis veces mayor que el recuento diario de hace menos de un mes. El estado también informó 67 muertes por segunda vez en una semana y 325 nuevas hospitalizaciones, uno de los mayores saltos de 24 horas en Florida hasta la fecha. Asimismo, Georgia experimentó su mayor aumento en un solo día hasta la fecha, casi 3.500 casos.

“Estoy desanimada porque no actuamos lo suficientemente rápido como para cerrar las cosas, y podríamos haber hecho un trabajo mucho mejor para controlar el virus”, dijo Megan Archer, una mujer de 39 años de West Palm Beach. , Florida, quien perdió su trabajo en un departamento de parques del condado durante el brote.

Mientras tanto, el gobierno informó que el desempleo en Estados Unidos cayó al 11,1% en junio, ya que la economía agregó unos sólidos 4,8 millones de empleos. Pero esa cifra puede estar desactualizada: los datos se recopilaron durante la segunda semana de junio, antes de que muchos estados comenzaran a retroceder en el reinicio de sus economías.

Varios estados del noreste han visto que las nuevas infecciones se desaceleran significativamente, incluidas Nueva York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island y Nueva Jersey, lo que permitió que sus casinos de Atlantic City reabrieran el jueves, aunque sin fumar, beber ni comer.

Pensilvania, un caso atípico entre los estados del noreste, informó su mayor número de casos nuevos en un día desde mayo, con más de 830, más de una cuarta parte de ellos en el condado de Allegheny de Pittsburgh, que impondrá el cierre de una semana de bares y restaurantes. y todas las reuniones de más de 25 personas a partir del viernes.

Otros estados, como Colorado, un importante destino de verano donde el aumento de las infecciones ha sido menos dramático, vigilan de cerca a sus vecinos.

“He estado mirando ese mapa. … Somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor y estamos muy ansiosos “, dijo la Dra. Michelle Barron, directora médica de prevención y control de infecciones en el Hospital UCHealth de la Universidad de Colorado. “Las próximas dos semanas son críticas”.

El miércoles, el presidente Donald Trump parecía confiado en que el virus pronto desaparecería, y le dijo a Fox Business: “Creo que, en algún momento, eso simplemente desaparecerá, espero”.

Estados Unidos ha reportado al menos 2.7 millones de casos y más de 128,000 muertos, la cifra más alta en el mundo. A nivel mundial, ha habido 10.7 millones de casos confirmados y más de 517,000 muertes, según el recuento de Johns Hopkins. Se cree que la cifra real es significativamente mayor, en parte debido a las pruebas limitadas y los casos leves que se han perdido.

Otros países también están informando un aumento en los casos.

“Hemos entrado en una fase nueva y traicionera en el ciclo de vida de esta pandemia”, advirtió el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en una transmisión a la nación, que registró más de 8.100 nuevas infecciones, un registro de un día, y tiene la mayor carga de trabajo en el continente.

India, el segundo país más poblado del mundo con más de 1.300 millones de personas, ha reportado casi 100.000 nuevos casos solo en los últimos cuatro días.

“Consideramos a Estados Unidos como un país en comparación con cada uno de los países de la Unión Europea. Esa no es la forma correcta de pensarlo porque Estados Unidos decidió no tomar decisiones a nivel federal. Pero Estados Unidos está agregando uno Wuhan al día. Hubo un total de 50,000 casos en Wuhan. Eso es lo que tenemos todos los días en los Estados Unidos “, dijo a CNN Tomas Pueyo, experto en COVID-19 y vicepresidente de crecimiento de Course Hero.

Associated Press ‘Adriana Gomez Licon en Miami; Kelli Kennedy en Fort Lauderdale; Cara Anna en Johannesburgo; y David Rising en Berlín contribuyeron a este informe. Coyle informó desde Nueva York.

Siga toda la cobertura de la pandemia de AP en https://apnews.com/VirusOutbreak y https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak.

