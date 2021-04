Los campamentos de Tampa se preparan para el verano mientras el CDC emite una nueva guía de COVID-19

TAMPA (WFLA) – A medida que el año escolar termina, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una nueva guía COVID-19 para los campamentos de verano.

Eight On Your Side habló con los padres el lunes, quienes dijeron que se sienten más cómodos enviando a sus hijos de regreso al campamento este verano.

En lugar de sentarse en casa viendo “televisores, tabletas y teléfonos”, Shannon Kightlinger dijo que inscribió a su hija en el campamento de verano en la Academia Circle C Ranch en el sur de Tampa.

De manera similar a la guía de distanciamiento social en las escuelas, los niños del mismo grupo pueden estar a menos de tres pies entre sí en el campamento de verano cuando no están comiendo ni bebiendo, dijeron los CDC. Otra recomendación principal es que los campamentos promuevan tanta actividad al aire libre como sea posible.

Aún se recomienda el uso de mascarillas para limitar la propagación del virus. El CDC dijo que los consejeros y otros adultos deben permanecer al menos a seis pies de distancia de los campistas.

“La gran diferencia entre nosotros y estar en la escuela es que los mantenemos activos”, dijo Sherisha Hills, directora interina del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Tampa.

Mientras mantiene los protocolos de salud y seguridad de COVID-19 en su lugar, como el uso de máscaras, controles de temperatura y cuestionarios de salud, Hills dijo que los campamentos de la ciudad de 8 On Your Side están duplicando la inscripción inicial este año del 25 al 50 por ciento.

“Muchos padres tienen que regresar a la oficina, así que esto les da la oportunidad de saber que tienen un ambiente seguro para que sus hijos se mantengan activos”, dijo Hills.

Mientras trabajaba desde casa, Andy Young se desempeñó como consejero de campamento de su hija en 2020.

“Realmente lo disfruté porque mi papá fue inteligente con todo tipo de cosas para hacer, como construir esta cosa de lego, escribir una historia al respecto”, dijo Meredith Young, una estudiante de tercer grado. “Fue muy divertido, pero creo que me gustaría ir un poco más al campamento de verano”.

Este verano, Young dijo que le preocupa menos enviarla a un campamento tradicional y la Academia Circle C Ranch es una opción que están considerando.

“Estaba muy preocupado cuando regresó a la escuela por primera vez y desde que estoy vacunado siento que voy a estar bien”, dijo Young. “Incluso si no me protege de no contraer (coronavirus), las posibilidades que me enferme mucho no son casi nada “.