Las vacunas COVID-19 llegan para los socorristas en algunos condados de Tampa Bay, otros aún siguen en la espera

CONDADO PINELLAS, Fla. (WFLA) – Para varios bomberos y paramédicos en Tampa Bay, hoy es el día que han estado esperando durante meses. El día en que pudieron recibir su vacuna COVID-19.

El Jefe de Salud y Seguridad de la División de Bomberos de Clearwater, John Klinefelter, fue uno de los primeros.

“Todavía me siento, me siento bien”, dijo Klinefelter. “Aparte de un poco de sensibilidad en el lugar de la inyección, que es de esperar”.

El condado de Pinellas comenzó a administrar las vacunas hoy. El condado tenía suficiente de sobra para enviar algunos al condado de Manatee para los socorristas allí. El portavoz de Pasco Fire Rescue, Corey Dierdorff, dice que unos 100 bomberos y socorristas recibieron sus vacunas.

“Recibimos 200 dosis del Departamento de Salud del Condado de Pinellas”, dijo el director de Seguridad Pública del Condado de Manatee, Jacob Saur, quien fue uno de los primeros en Bradenton en recibir su vacuna. “Obviamente, tomamos las fotos primero para mostrarles a todos que pensamos y creemos que los datos están ahí. Es muy seguro de tomar”.

Klinefelter dice que cuando los bomberos y los paramédicos responden a las llamadas específicamente para tratar con pacientes con COVID, usan protección adicional. Son las otras llamadas las que podrían ser las más peligrosas.

“Los accidentes automovilísticos, las alarmas de incendio, los incendios de estructuras donde no tenemos ese EPP mejorado”, dijo Klinefelter, quien llama a la vacuna una capa adicional de protección. “Es una capa más para protegernos. No solo cuando estamos en el trabajo, sino también cuando estamos fuera de servicio y en casa cuando no tenemos el mismo PPE para protegernos”.

“Dado que ha sido un año largo y todo lo que hemos pasado con COVID-19, este es un punto brillante. Hemos estado esperando esto”, coincidió Saur.

8 On Your Side consultó con otros condados de Tampa Bay. El condado de Hillsborough tiene 100 dosis para los socorristas y debería tener algunos cientos más la próxima semana.

El condado de Hernando está esperando vacunas para los socorristas a mediados o finales de enero, mientras que los condados de Sarasota y Polk todavía esperan la noticia del estado sobre cuándo llegarán sus vacunas.