Las tarjetas de identificación falsas de exención de máscaras médicas se vuelven virales

SPARTANBURG, SC ( WSPA ) – Las tarjetas de identificación de exención de máscaras falsas se venden en línea y los funcionarios de Administración de Emergencias de Carolina del Sur (SCEM) advierten al público sobre la última estafa.

El mandato de la máscara está destinado a frenar la propagación del coronavirus durante la pandemia. Pero los funcionarios dicen que durante tiempos de crisis, alguien siempre está buscando ganar dinero rápido , por lo que es importante estar siempre alerta y hacer preguntas.

Las tarjetas exentas de mascarilla facial están en una segunda ronda en las redes sociales y, aunque parecen reales, los funcionarios de SCEM dicen que son falsas.

“No hay vías para que alguien obtenga algún tipo de exención por no usar una máscara, simplemente no es algo que esté disponible para todos”. El coordinador de información pública de SCEM, Brandon LaVorgna dijo.

La tarjeta que circula en línea parece real con el Departamento de Justicia de EE. UU. Escrito en ella e incluso incluye una calcomanía médica, luego de que los funcionarios del Departamento de Justicia emitieron una advertencia en la que se les decía a las personas que tuvieran cuidado.

COVID-19 tocó a la familia de LeQuaun Sullivans; su suegra lo superó recientemente. Le preocupa que las tarjetas falsas animen a las personas a no usar máscaras, pero sabe que el resto de su familia está protegido gracias a ellas.

“Todo el mundo debería usar una máscara; No me importan las tarjetas ni nada de eso porque mantiene a todos los demás a salvo, es posible que no quieras estar seguro, pero mantiene a las personas que te rodean a salvo “, dijo Sullivan.

Los funcionarios admiten que las tarjetas pueden engañarlo si no está informado. Algunos de ellos tienen el descargo de responsabilidad que dice en parte … “Usar una mascarilla representa un riesgo mental y / o físico para mí. Según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), no estoy obligado a revelarle mi afección “.

Las mascarillas son obligatorias en los edificios federales y en las empresas de Carolina del Sur; hasta la fecha, no se han emitido exenciones médicas en nombre de la ADA, el gobierno estatal o federal.

Los funcionarios están haciendo su parte para mantener informado al público.

“Las estafas son cíclicas; Estoy seguro de que pronto veremos otro, dirigido a personas pandémicas de alguna forma. El último que enviamos la otra semana era sobre personas que intentaban vender sus lugares en la fila para recibir una vacuna “. Dijo LaVorgna.

Si bien el precio es mínimo por las insignias falsas, los funcionarios dicen que, a largo plazo, podría perder mucho más.

“No es que se esté perdiendo $ 10 o $ 20 dólares, su información personal está siendo eliminada mucho en estos casos, y eso es algo que obviamente sabemos que debemos proteger. Dijo LaVorgna.

Los funcionarios de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur dicen que si ve una insignia de exención de máscara a la venta, comuníquese con las autoridades.