Las recuperaciones de COVID-19 en EE. UU. Superan los 2 millones, según Johns Hopkins

A rendering of coronavirus via the CDC.

DALLAS (NEXSTAR) – Las recuperaciones de COVID-19 en los Estados Unidos ahora han superado los 2 millones, según la Universidad Johns Hopkins.

Aunque EE. UU. Lidera el mundo en casos confirmados de coronavirus, ocupa el tercer lugar en recuperaciones generales.

Brasil tiene 3,1 millones de recuperaciones de sus 3,8 millones de casos confirmados, mientras que India tiene 2,6 millones de recuperaciones de 3,4 millones de casos.

Desde esa perspectiva, las cifras de Estados Unidos de 2,1 millones de recuperaciones de casi 6 millones de casos no se ven tan bien.

Entonces, ¿por qué la gran brecha en las cifras de recuperación para EE. UU.? Todo se reduce a disparidades en los informes. Debido a que no existen pautas a nivel nacional para la presentación de informes, las cifras de recuperación están por todas partes.

California, que lidera la nación en casos, no tiene cifras de recuperación, según datos de Johns Hopkins. Lo mismo ocurre con Florida e Illinois.

Mientras tanto, Texas informa casi 500,000 recuperaciones de sus más de 600,000 casos confirmados.

Los investigadores de Johns Hopkins reconocieron que sus cifras de recuperación son “sustancialmente más bajas que el número real” debido a las discrepancias en los datos. Dado que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no informan sobre recuperaciones a nivel nacional, los departamentos de salud estatales y locales tienen la flexibilidad de informar sobre las recuperaciones si así lo desean.

Una razón por la que no siempre se realiza un seguimiento es que no existe una definición clara de cómo se ve una recuperación. Si bien los CDC tienen pautas para detener la auto cuarentena, eso no significa necesariamente que el paciente se haya recuperado.

Las pautas de los CDC dicen que una persona debe estar libre de fiebre sin la ayuda de medicamentos, mostrar una mejoría en las condiciones respiratorias y recibir resultados negativos de dos pruebas separadas realizadas con al menos 24 horas de diferencia para ser considerada libre del virus.

Como se ha informado, muchas personas que han tenido COVID-19 enfrentan desafíos de salud a largo plazo.

“Cuando piensas que alguien se ha recuperado de algo, para la mayoría de las personas, eso significa que están bien”, dijo la Dra. Beth Kassanoff, médica de medicina interna de North Texas Preferred Health en una entrevista con dallasnews.com . “Y el COVID puede tener algunas consecuencias importantes para la salud a largo plazo, especialmente en las personas que han sido hospitalizadas. Problemas pulmonares, problemas renales, algunas de esas cosas pueden suceder con COVID-19 y es posible que no se recuperen en el momento en que pasen esos 30 días, si esa es la medida “.

Algunos expertos médicos señalan que el enfoque en los Estados Unidos no se puso en las recuperaciones porque todos los recursos se pusieron en la realización de las pruebas.

“La gente se está recuperando de esto, absolutamente”, dijo Casey Kelley de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern en una entrevista con US News & World Report . “Absolutamente lo son, y la mayoría de la gente lo hará. Simplemente no tenemos los datos porque no tenemos la mano de obra para monitorear eso en este momento”.

