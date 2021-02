Las personas mayores todavía luchan por vacunarse en University Mall

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Fla. – Al entrar en una nueva semana, parece que no ha cambiado mucho en el sitio de vacunación de University Mall.

Una vez más, el domingo, las filas en la clínica de vacunación fueron extremadamente largas y la gente estaba estresada.

Otros estaban luchando para que se confirmara su cita. A Dana John y su esposo se les dijo que deberían vacunarse el viernes, pero no pudieron.

“Me registré tanto a mi esposo como a mí. Dijo que debería recibir la confirmación en 24 a 48 horas”, dijo Johnson.

La pareja aún no ha recibido respuesta sobre cuándo pueden vacunarse.

“Por todo lo que leí en ese sitio web, no tenía sentido que fuéramos”, dijo Johnson.

Johnson no es el único frustrado con el proceso. 8 On Your Side ha recibido innumerables llamadas y correos electrónicos de espectadores que dicen que fueron rechazados.

Un hombre nos dijo que fue vacunado cuatro horas después de su cita programada.

“Siento que una vez que el estado tomó el control, el condado tenía un programa funcionando de manera muy eficiente y ahora creo que aquellos de nosotros que estamos esperando esa segunda oportunidad cuando nos dijeron que regresáramos y no pudimos. algun lado.”

Desde la semana pasada, 8 On Your Side se ha puesto en contacto con la División de Manejo de Emergencias de Florida y la oficina del Gobernador para averiguar qué está causando los problemas en University Mall. Todavía estamos esperando una respuesta.